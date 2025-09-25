Tập đoàn FLC nhận lại Bamboo Airways

Bamboo Airways trở lại Tập đoàn FLC sau khi kế hoạch tái cấu trúc hãng được đánh giá là chưa đạt kỳ vọng. Ảnh: BAV.

Sáng 25/9, Công ty cổ phần Hàng không Tre Việt (Bamboo Airways) tổ chức phiên họp Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 2 tại Hà Nội. Địa điểm họp là trụ sở cũ của Bamboo Airways tại tòa nhà 265 Cầu Giấy, dưới thời được Tập đoàn FLC đầu tư.

Tại đây, Chủ tịch HĐQT Bamboo Airways Lê Thái Sâm cho biế việc tiếp tục sở hữu, quản lý và điều hành Bamboo Airways ở thời điểm hiện tại vượt quá phạm vi năng lực tài chính và quản trị của nhóm nhà đầu tư mới.

"Do đó, tôi đã đề nghị Tập đoàn FLC xem xét tiếp nhận quyền sở hữu, quản lý và điều hành Bamboo Airways".

Ông Sâm cho biết sau thời gian quản lý và điều hành hãng hàng không này, nhóm nhà đầu tư nhận thấy kinh doanh vận chuyển hàng không là một ngành rất đặc thù.

"Các thách thức khách quan tác động mạnh đến kết quả kinh doanh của Bamboo Airways và nằm ngoài sự kiểm soát của các cổ đông và ban điều hành", vị lãnh đạo nói thêm.

Chủ tịch HĐQT Bamboo Airways cũng đã báo cáo ĐHĐCĐ về kế hoạch chuyển nhượng toàn bộ cổ phần của nhóm nhà đầu tư cho Tập đoàn FLC và đề nghị ĐHĐCĐ chỉ đạo HĐQT, Ban điều hành hỗ trợ thực hiện các thủ tục liên quan, đảm bảo tuân thủ đúng các quy định của pháp luật hiện hành.

Trên cơ sở nghiên cứu và đánh giá kỹ lưỡng, Tập đoàn FLC đã đồng ý tiếp quản lại quyền điều hành Bamboo Airways.

Ông Lê Thái Sâm sẽ tiếp tục giữ vai trò Chủ tịch HĐQT Bamboo Airways sau khi Tập đoàn FLC tiếp quản lại hãng bay này. Ảnh: BAV.

Theo đó, ông Lê Thái Sâm sẽ tiếp tục đồng hành với hãng trong vai trò Chủ tịch HĐQT và cam kết chịu trách nhiệm với kết quả hoạt động của Bamboo Airways trong giai đoạn tái cấu trúc.

Cũng tại sự kiện, Ban điều hành Bamboo Airways đã báo cáo ĐHĐCĐ kết quả của "Kế hoạch tái cấu trúc Bamboo Airways" và "Kế hoạch kinh doanh vận tải hàng không năm 2024-2028".

Theo đó, sau hơn 2 năm tái cấu trúc toàn diện, Bamboo Airways đã tiết kiệm được 20% chi phí phục vụ mặt đất nhờ thay đổi nhà cung cấp kết hợp với tự phục vụ; duy trì tỷ lệ bay đúng giờ giờ nằm trong top đầu ngành hàng không nội địa; hệ số sử dụng ghế bình quân đạt tới 90%.

Tuy nhiên, phần lớn chi phí vận hành Bamboo Airways cắt giảm được đến từ việc giảm quy mô đội tàu bay, mạng đường bay và nhân sự.

Sau quá trình tái cấu trúc đội tàu, hiện Bamboo Airways khai thác 7 tàu bay đơn dòng thân hẹp Airbus 320/A321, vận hành 12 đường bay nội địa có nhu cầu khách cao, và tạm dừng khai thác mạng bay quốc tế thường lệ, chỉ duy trì khai thác các chuyến bay thuê chuyến quốc tế.

Từ kết quả này, ông Sâm đánh giá hoạt động vận hành của Bamboo Airways đến nay chưa đạt được kết quả như mục tiêu kỳ vọng khi tiến hành tái cấu trúc.

Bởi vậy, ĐHĐCĐ Bamboo Airways đã thống nhất dừng thực hiện "Kế hoạch tái cấu trúc Bamboo Airways" và "Kế hoạch kinh doanh vận tải hàng không năm 2024-2028".

Trong vai trò tiếp quản lại Bamboo Airways, Tập đoàn FLC sẽ tập trung xây dựng Kế hoạch phát triển Bamboo Airways giai đoạn 2026 - 2030.

Tại đại hội, ĐHĐCĐ đã phê duyệt chủ trương trích lập dự phòng rủi ro và phương án xử lý dứt điểm đối với toàn bộ các khoản đầu tư, cho vay hiện hữu của Bamboo Airways để tạo điều kiện thuận lợi cho HĐQT và Ban điều hành mới trong việc xây dựng và triển khai chiến lược, kế hoạch kinh doanh mới cho Bamboo Airways.

Cũng tại phiên họp, ĐHĐCĐ Bamboo Airways đã thông qua các quyết định nhân sự quan trọng, trong đó chấp thuận đơn từ nhiệm của 2 Thành viên HĐQT là ông Phạm Ngọc Vịnh và ông Vương Công Đức.

Để thay thế các thành viên đã miễn nhiệm, Chủ tịch HĐQT Bamboo Airways đã đề cử bầu bổ sung 3 thành viên HĐQT là ông Trương Phương Thành, ông Bùi Quang Dũng và bà Phùng Thị Thu Thảo và đã được các cổ đông thông qua.

Như vậy, HĐQT Bamboo Airways nhiệm kỳ 2023-2028 sẽ bao gồm 6 thành viên là ông Lê Thái Sâm, ông Nguyễn Ngọc Trọng, ông Lê Bá Nguyên, ông Trương Phương Thành, ông Bùi Quang Dũng và bà Phùng Thị Thu Thảo.

ĐHĐCĐ Bamboo Airways thông qua đơn từ nhiệm của 4 thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2023-2028 và tiến hành bầu thay thế 3 thành viên mới, bao gồm ông Đặng Ngải, bà Trần Thị Mỹ Dung và bà Nguyễn Thị Thùy Linh.

Tác giả: Diệu Thanh

Nguồn tin: znews.vn