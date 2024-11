Đại học Huế có kết luận vụ luận án tiến sĩ của trưởng phòng nghiên cứu khoa học bị tố đạo văn

Vì sao không thu hồi luận án tiến sĩ đạo văn? Trao đổi với Tuổi Trẻ Online, một lãnh đạo Đại học Huế cho biết đơn vị đã làm hết sức trong việc xác minh thông tin luận án tiến sĩ của bà L.T.A.H. bị tố đạo văn. Theo đó, Đại học Huế đã mời các chuyên gia, giáo sư đầu ngành ở cả trong và ngoài đơn vị tham gia tổ xác minh thông tin tố cáo luận án tiến sĩ nhằm đảm bảo sự công tâm nhất. "Các kết luận mà Đại học Huế đưa ra dựa trên các thông tin xác minh do tổ chuyên gia này thực hiện. Do vậy những kết luận trên đảm bảo yếu tố khách quan, công tâm nhất", vị lãnh đạo Đại học Huế nói. Lý giải việc Đại học Huế không thu hồi luận án tiến sĩ đạo văn nói trên dù đã có kết luận việc đạo văn là có, vị lãnh đạo này nói rằng thẩm quyền thu hồi luận án tiến sĩ là của Bộ Giáo dục và Đào tạo, do vậy trong kết luận Đại học Huế chỉ kiến nghị xử lý theo thẩm quyền.