Đại gia Việt chi tiền tỷ lo hậu sự (Kỳ 3): Chi 3 tỷ dựng "bia sống", xây "biệt thự lăng mộ" cho mình

Nghĩa địa An Bằng- nghĩa địa xa hoa nhất Việt Nam Làng An Bằng là một địa danh được nhiều người biết đến với cái tên "thành phố lăng mộ", "thành phố ma", "biệt thự lăng mộ" hay "nghĩa địa xa hoa nhất Việt Nam". Tại đây có hơn 3.000 lăng mộ, mỗi ngôi có chi phí trung bình từ 800 triệu đến vài tỷ đồng. Nơi đây được coi là nghĩa địa xa hoa nhất Việt Nam với hàng nghìn ngôi lăng mộ xa hoa đủ màu sắc và kích thước. Các ngôi mộ ở đây được xây dựng theo nguyên mẫu của các lăng tẩm của vua chúa, cũng tam quan với mái ngói lưu ý, câu đối, bia đá....Đặc biệt, giá trị của những khu lăng mộ tại "thành phố ma" này chủ yếu nằm ở phần trang trí. Các linh vật như rồng, phượng hay những hoa văn đều được khảm sành, sứ rất tỉ mỉ, công phu. Để có vật liệu trang trí, gia chủ phải mua từng loại bình, chén, bát bằng gốm còn nguyên rồi về đập vỡ gắn lên mộ. Được biết, người dân An Bằng bắt đầu xây dựng lăng mộ cho cha ông với quy mô bề thế từ cách đây hàng chục năm. Lăng sau hoành tráng hơn lăng trước.