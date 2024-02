“Đại gia” Nguyễn Cao Trí - kẻ “đục nước béo cò”

Ông Nguyễn Cao Trí sở hữu 2 “hệ sinh thái” gồm Tập đoàn Capella có 28 công ty con hoạt động mảng bất động sản, nhà hàng, khách sạn… và Tập đoàn giáo dục Văn Lang với 7 đơn vị thành viên hoạt động trong lĩnh vực giáo dục.

Ông Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Capella đã lập khống hồ sơ để chiếm đoạt của Chủ tịch Vạn Thịnh Phát số tiền lên đến 1.000 tỷ đồng. Hành vi của ông Trí không phải đồng phạm với nữ “đại gia” Trương Mỹ Lan trong thâu tóm, tham ô, chiếm đoạt tiền của Ngân hàng SCB. Nguyễn Cao Trí bị truy tố tội “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”.

Ông Nguyễn Cao Trí bị truy tố về tội “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”.

Quan hệ giữa ông Nguyễn Cao Trí và bà Trương Mỹ Lan là quan hệ đối tác. Mối quan hệ này ban đầu là hợp tác đầu tư dự án, mua bán cổ phần. Sau khi bà Trương Mỹ Lan bị CQĐT khởi tố, bắt giam, Nguyễn Cao Trí đã dùng nhiều thủ đoạn chiếm đoạt 40 triệu USD của Chủ tịch Tập đoàn Vạn Thịnh Phát.

Từ năm 2017-2020, bà Trương Mỹ Lan nhiều lần thông qua nhân viên chuyển tiền mua cổ phần một số dự án của Nguyễn Cao Trí tại Công ty Cổ phần Cao su Công nghiệp (ở Đồng Nai); Công ty Cổ phần đầu tư du lịch Sài Gòn Đại Ninh (ở Lâm Đồng) và hợp tác đầu tư dự án tại huyện Hải Hà, tỉnh Quảng Ninh.

Tháng 12/2017, ông Nguyễn Cao Trí chuyển nhượng 65% vốn điều lệ Công ty Cổ phần Cao su Công nghiệp cho Trương Mỹ Lan với giá 45 triệu USD. Phía bà Lan đã 3 lần chuyển cho Nguyễn Cao Trí 21,25 triệu USD (tương ứng 31,22% vốn điều lệ). Do cổ phần của Công ty Cao su công nghiệp chưa được chuyển nhượng trong vòng 5 năm, nên hai người thống nhất ký “Hợp đồng ủy thác đầu tư” để người quen của Trương Mỹ Lan và Nguyễn Cao Trí đứng tên hợp đồng.

Tiếp đó, bà Lan thỏa thuận với ông Trí mua 100% vốn điều lệ tại Công ty Sài Gòn Đại Ninh với giá 3.000 tỷ đồng. Quá trình chuyển nhượng, Chủ tịch Vạn Thịnh Phát đã 5 lần đặt cọc cho Nguyễn Cao Trí tổng cộng 20 triệu USD (tương đương 463 tỷ đồng). Tuy nhiên Nguyễn Cao Trí khai, thực tế mới nhận 1 triệu USD, còn 19 triệu USD chỉ ghi nhận tiến độ thanh toán nhưng chưa nhận tiền.

Ngoài ra, ông Trí và bà Lan còn thỏa thuận để Chủ tịch Vạn Thịnh Phát tham gia đầu tư vào dự án tại huyện Hải Hà, Quảng Ninh, thanh toán theo tiến độ phát sinh chi phí. Theo đó, bà Lan đã 2 lần thanh toán tổng 9,5 triệu USD cho ông Trí (tương đương hơn 220 tỷ đồng).

Cáo trạng xác định, do nhận nhiều khoản tiền đầu tư và vay nhưng không có giấy tờ, biên nhận nên đến tháng 1/2021, ông Trí gặp bà Lan tại nhà hàng Ngân Đình (tòa nhà TimeSquare thuộc Tập đoàn Vạn Thịnh Phát) để thống nhất, chốt các khoản đầu tư, bà Lan đã chuyển cho Trí tổng cộng là 1.000 tỷ đồng.

Để đảm bảo tín nhiệm, ông Trí thống nhất chuyển cho bà Lan 10% vốn điều lệ Công ty Văn Lang và thống nhất với bà Lan để ông Hồ Quốc Minh (người được Trương Mỹ Lan giao liên hệ với Nguyễn Cao Trí) đứng tên sở hữu cổ phần. Nguyễn Cao Trí đã chỉ đạo soạn thảo, yêu cầu nhân viên ký các biên bản và bản thân bị can này ký Giấy chứng nhận cho ông Minh sở hữu 10% vốn điều lệ Công ty Văn Lang (đứng tên hộ cổ phần cho Trương Mỹ Lan).

Tuy nhiên, sổ sách hệ thống kế toán không ghi nhận việc thanh toán 1.000 tỷ đồng chuyển nhượng 10% vốn điều lệ nêu trên. Sau khi Trương Mỹ Lan bị khởi tố, bắt tạm giam, Nguyễn Cao Trí đã tìm cách “lật kèo”, chỉ đạo trợ lý soạn thảo các văn bản điều chỉnh giá và thanh lý toàn bộ hợp đồng chuyển nhượng 10% vốn điều lệ Công ty Văn Lang đã ký theo thỏa thuận với nữ Chủ tịch Vạn Thịnh Phát.

Ngày 23/10/2022, ông Trí hẹn gặp ông Hồ Quốc Minh tại quán cà phê ở Sân bay Tân Sơn Nhất trước khi ông Minh đi nước ngoài và yêu cầu ông này ký một số hồ sơ thanh lý hợp đồng chuyển nhượng, biên bản thanh lý hợp đồng ủy thác đầu tư...

Sau đó, ông Trí hoàn thiện hồ sơ và làm thủ tục xác nhận chuyển nhượng 10% (hơn 4,4 triệu cổ phần) từ Hồ Quốc Minh sang cho em trai ông Trí là Nguyễn Cao Đức và Trần Lê Diệp Thúy (nhân viên kế toán Công ty Văn Lang).

CQĐT kết luận, Nguyễn Cao Trí đã tự ý lập, hoàn thiện hồ sơ nêu trên, không trao đổi với Lan nhằm xóa bỏ quyền sở hữu đối với 10% vốn điều lệ Công ty Văn Lang để chiếm đoạt 1.000 tỷ đồng đã nhận từ Chủ tịch Tập đoàn Vạn Thịnh Phát.

Các tài liệu lập khống, hợp thức ngày giao dịch như: Biên bản thỏa thuận điều chỉnh giá chuyển nhượng hợp đồng; Hợp đồng chuyển nhượng cổ phần, điều chỉnh giá chuyển nhượng hơn 4,4 triệu cổ phần Công ty Văn Lang.

Quá trình làm việc với CQĐT, ban đầu bị can Trí ngoan cố, không thừa nhận chiếm đoạt 1.000 tỷ đồng của Trương Mỹ Lan. Ngoài ra, Nguyễn Cao Trí còn cho rằng Lan vu khống, bôi nhọ danh dự của mình. Mặc dù CQĐT đã có bản Kết luận giám định số 20 ngày 6/1/2023 của Viện Khoa học hình sự, Bộ Công an, xác định chữ viết của Nguyễn Cao Trí trong các tài liệu do Trí lập để theo dõi, xác nhận số tiền đã nhận của Trương Mỹ Lan do cơ quan điều tra thu giữ, nhưng Nguyễn Cao Trí vẫn không thừa nhận đã nhận tiền của Trương Mỹ Lan. Chính vì thế mà Trương Mỹ Lan có đơn yêu cầu làm rõ, xử lý hành vi trên của Nguyễn Cao Trí và thu hồi số tiền 1.000 tỷ đồng để giải quyết theo quy định của pháp luật.

Làm việc vói CQĐT, bà Trương Mỹ Lan xác nhận đã đưa cho Nguyễn Cao Trí nhiều lần tiền để đầu tư thông qua người giúp việc của mình. Khi nhận tiền, Trí đều gọi điện báo lại, tổng số tiền đưa là 1.000 tỷ đồng. Bà Trương Mỹ Lan khẳng định, Trí đã nhận và giữ 1.000 tỷ đồng của mình theo Hợp đồng chuyển nhượng 10% vốn điều lệ Công ty Văn Lang. Bà không biết và không được trao đổi về việc thanh lý hợp đồng chuyển nhượng cổ phần, hợp đồng ủy thác đầu tư với đại gia Nguyễn Cao Trí.

Về cuộc gặp ông Hồ Quốc Minh tại sân bay Tân Sơn Nhất, Nguyễn Cao Trí khai rằng đó chỉ là cuộc gặp “tình cờ”, không giao giấy tờ, tài liệu cho Hồ Quốc Minh ký. Hiện ông Hồ Quốc Minh đã xuất cảnh nên chưa đủ tài liệu, chứng cứ xác thực vai trò đồng phạm.

Căn cứ tài liệu, chứng cứ, kết luận giám định, lời khai bị can và các cá nhân liên quan, cơ quan tố tụng có đủ cơ sở xác định, lợi dụng việc bà Trương Mỹ Lan bị khởi tố, bắt tạm giam, Nguyễn Cao Trí đã có thủ đoạn gian dối chỉ đạo nhân viên lập, hoàn thiện hồ sơ thanh lý hợp đồng chuyển nhượng, thanh lý hợp đồng ủy thác đầu tư để xóa bỏ nghĩa vụ nợ, nhằm chiếm đoạt số tiền 1.000 tỷ đồng đã nhận của Trương Mỹ Lan. Điều này thể hiện Nguyễn Cao Trí là kẻ “đục nước béo cò”, có ý thức chiếm đoạt tiền của Trương Mỹ Lan đến cùng.

Tác giả: Bùi Thanh

Nguồn tin: cand.com.vn