Đại gia chơi ngông thuê cần cẩu rải tiền, dân chen nhau nhặt

Doanh nhân rải tiền cho người dân nhặt. Nguồn: Newsflare

Theo trang Newsflare, hôm 10/11, hàng ngàn người dân địa phương như ong vỡ tổ, chen lấn xô đẩy tại một ngôi đền ở Suphan Buri, một tỉnh miền trung của Thái Lan.

Cảnh quay cho thấy, một doanh nhân (có tên gọi Ball) để thể hiện sự kiện công đức của mình tại ngôi đền bằng cách phát tiền mặt cho người dân. Vị đại gia này đã sử dụng máy xúc cần cẩu cho người ngồi trong đó để “ném” tiền xuống.

Ảnh chụp màn hình.

Mọi người cuồng nhiệt xô đẩy, giẫm đạp lên nhau, thậm chí nhảy lên không trung để cố gắng chụp lấy những tờ tiền đang bay lượn. Có người nhanh trí lật ngược chiếc ô của mình để hứng tiền.

Trên thực tế, đây không phải lần đầu tiên xuất hiện đại gia "ném tiền" từ trên cao xuống. Tháng 10/2014, tại Trương Gia Giới, Hồ Bắc, Trung Quốc, một đại gia đã cởi trần đứng từ trên giàn giáo cao hơn 100m để rải phong bao lì xì xuống dưới đám đông để mở màn cho hoạt động quảng bá mới cho công ty.

Đại gia "ném tiền" từ trên cao xuống. Ảnh: Chinanews

Tổng giá trị của các bao lì lên đến 50.000 nhân dân tệ (tương đương với 173 triệu đồng). Trong đó, mỗi bao sẽ có mệnh giá tiền khác nhau, tùy vào vận may của người nhặt.

Ngày 1/6/2008, một doanh nhân người Indonesia Tung Desem Waringin đã dùng chiếc máy bay cá nhân rải 100 triệu Rupi (hơn 210 triệu đồng) xuống một sân vận động nhằm quảng bá cho cuốn sách mới của mình. Chiếc máy bay của ông đã lượn 8 vòng quanh sân bóng đá tại thành phố Serang, cách thủ đô Jakarta 60km về phía tây để trút những chiếc túi màu đen đựng đầy đồng rupiah mệnh giá nhỏ bên trong xuống.

Ảnh: Huanqiu

Đám đông người địa phương đã tụ tập đông kín tại đây khi trước đó nghe được "tin đồn" về kế hoạch rải tiền của vị đại gia 47 tuổi này. Ông cũng thừa nhận cách làm này của mình là khá "điên rồ", nhưng thực ra, ông còn muốn tạo ra một "cơn mưa tiền" lớn có thể phủ khắp cả Jakarta. Tuy nhiên, kế hoạch này của ông đã bị từ chối do lo ngại về vấn đề an ninh.

