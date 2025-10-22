Đã tìm thấy thi thể bé trai 4 tháng tuổi trên kênh xáng Xẻo Rô cách nhà 1,5km

Lực lượng chức năng bàn giao thi thể bé trai 4 tháng tuổi xấu số cho gia đình - Ảnh: MINH HỔ

Chiều 21-10, ông Võ Thanh Toàn, Phó chủ tịch UBND xã An Biên, tỉnh An Giang, cho biết khoảng 15h chiều cùng ngày, lực lượng chức năng đã tìm thấy thi thể bé trai 4 tháng tuổi nổi trên kênh Xẻo Rô, cách nhà gần 1,5km.

Theo ông Toàn, sau khi tìm được thi thể bé, lực lượng chức năng đã làm thủ tục bàn giao lại cho gia đình và chuẩn bị an táng giúp gia đình. Tuy nhiên phía gia đình đề nghị được hỏa táng.

"Chúng tôi đã chuẩn bị sẵn sàng cho việc chôn cất bé, thậm chí kể cả vị trí chôn cất. Tuy nhiên gia đình yêu cầu được hỏa táng nên chuyển phương án theo gia đình. Có thể nước trong kênh xáng Xẻo Rô chảy mạnh nên thi thể bé bị trôi dạt cách xa nhà như thế", ông Toàn nói thêm.

Như Tuổi Trẻ Online đã thông tin, khoảng 6h30 ngày 20-10, chị Lê Thị Kiều (26 tuổi, ngụ ấp 2, xã An Biên) thức dậy thì phát hiện con trai 4 tháng tuổi mất tích (nhà ngay ngã tư kênh xáng Xẻo Rô).

Ngay sau đó, Công an xã An Biên phối hợp Đội Phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ khu vực U Minh Thượng, tỉnh An Giang huy động thợ lặn và phương tiện chuyên dụng khẩn trương triển khai công tác tìm kiếm.

Chính quyền xã An Biên phối hợp các đoàn thể nhiều lần đến thăm hỏi, động viên gia đình, hỗ trợ bước đầu 10 triệu đồng và giúp gia cố lại phần vách nhà bị hở, nhằm đảm bảo an toàn cho các thành viên.

Được biết, căn nhà chị Lê Thị Kiều nằm lọt thỏm dưới gầm cầu Thứ Ba chợ (cũ), chênh vênh trên những cây cọc gỗ cắm tạm bên mé sông. Mái và vách được chắp vá từ những tấm tôn cũ đã gỉ sét, lỗ chỗ thủng, chỗ vá. Sàn nhà làm bằng những tấm ván mục, nhiều khe hở có thể nhìn thấy dòng nước đục ngầu bên dưới.

Cả căn nhà chỉ rộng chưa đến 10m2, chia làm hai phần nhỏ: một bên đặt tấm nệm cũ làm chỗ ngủ cho 6 mẹ con, bên kia là góc bếp hẹp chừng một mét, nơi đặt chiếc bếp gas mini và vài vật dụng nấu nướng đơn sơ.

Tác giả: Bửu Đấu - Minh Hổ



Nguồn tin: Báo Tuổi trẻ