Đà Nẵng: Xử phạt 3 cơ sở vi phạm an toàn thực phẩm dịp Tết Bính Ngọ 2026

Thực hiện kế hoạch cao điểm đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, Đội Quản lý thị trường số 5 đã đồng loạt triển khai các biện pháp nghiệp vụ, tăng cường kiểm tra, giám sát thị trường.

Trọng tâm là các cơ sở kinh doanh thực phẩm nhỏ lẻ, kho chứa hàng, điểm tập kết hàng hóa trong khu dân cư có dấu hiệu kinh doanh hàng hóa không rõ nguồn gốc, hàng nhập lậu, hàng kém chất lượng, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn thực phẩm, đặc biệt là mặt hàng bánh kẹo bao gói sẵn có nhu cầu tiêu thụ tăng cao trong dịp Tết.

Lực lượng Quản lý thị trường kiểm tra, giám sát thị trường dịp Tết Nguyên đán

Trong thời gian từ ngày 1.12.2025 đến 25.1.2026, lực lượng chức năng đã phát hiện và xử phạt 3 cơ sở kinh doanh thực phẩm bánh kẹo bao gói sẵn không rõ nguồn gốc, xuất xứ.

Tang vật vi phạm gồm 1.318 đơn vị sản phẩm bánh kẹo, tổng trị giá hơn 40,9 triệu đồng. Phần lớn số hàng hóa có bao bì in chữ nước ngoài, không có nhãn phụ bằng tiếng Việt, không có hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc hợp pháp theo quy định.

Đội Quản lý thị trường số 5 đã ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với 3 cơ sở với tổng số tiền 29 triệu đồng, đồng thời buộc tiêu hủy toàn bộ số hàng hóa vi phạm theo đúng trình tự, thủ tục pháp luật.

Cơ sở kinh doanh bánh kẹo không rõ nguồn gốc xuất xứ giấu kín trong ngõ nhỏ

Đáng chú ý, một số cơ sở vi phạm hoạt động lén lút trong các ngõ nhỏ, khu dân cư, không treo biển hiệu, giao dịch nhỏ lẻ, sử dụng nhà ở làm nơi cất giấu, tập kết hàng hóa nhằm né tránh sự kiểm tra của cơ quan chức năng. Tuy nhiên, bằng các biện pháp nghiệp vụ và kiểm tra đột xuất, lực lượng quản lý thị trường đã kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm.

Thời gian tới, lực lượng chức năng tăng cường kiểm tra, kiểm soát thị trường, đồng thời đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật, góp phần xây dựng môi trường kinh doanh lành mạnh, bảo đảm an toàn thực phẩm, nhất là trong các dịp cao điểm lễ, Tết.

Tác giả: Đức Hoàng

Nguồn tin: Báo Văn Hóa