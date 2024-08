Cứu nam thanh niên đi xe máy rơi đèo Prenn ở Đà Lạt trong đêm

Your browser does not support the video tag.

Cứu hộ thành công nam thanh niên rơi đèo Prenn ở Đà Lạt

Khuya 31-7, Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy & Cứu nạn cứu hộ Công an tỉnh Lâm Đồng đã triển khai cứu hộ thành công một nam thanh niên rơi từ đèo Prenn xuống khu vực taluy âm với độ cao gần 5 m.

Thông tin ban đầu, anh N.T.V. (24 tuổi) lưu thông bằng xe máy trên đèo Prenn, hướng từ huyện Đức Trọng vào TP Đà Lạt. Khi đến khu vực gần bến xe liên tỉnh Đà Lạt (phường 3), anh V. bất ngờ mất lái tông vào hộ lan bằng bê tông.

Cú tông khiến xe vướng lại trên đèo còn nam thanh niên rơi xuống phía taluy âm của đèo Prenn, với độ cao gần 5 mét khiến nạn nhân bị thương.

Nhận được tin báo, cơ quan chức năng địa phương cùng Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy & Cứu nạn cứu hộ Công an tỉnh Lâm Đồng triển khai lực lượng đến cứu hộ và nhanh chóng tiếp cận được khu vực anh V. gặp nạn và sơ cứu ban đầu.

Lực lượng cứu hộ tiếp cận vị trí anh V. gặp nạn dưới đèo Prenn.

Đến khoảng 22 giờ 30 phút cùng ngày, xe cần cẩu của lực lượng cứu hộ đã đưa nạn nhân lên được mặt đường đèo Prenn. Nạn nhân nhanh chóng được đưa lên xe cấp cứu và di chuyển về bệnh viện điều trị.

Có mặt tại hiện trường, thân nhân của anh V. đã gửi lời cảm ơn đến lực lượng cứu hộ và cơ quan chức năng địa phương.

Nạn nhân được đưa lên cán để đưa ra lên mặt đường.

Xe cần cẩu của lực lượng cứu hộ đưa nạn nhân lên đèo Prenn để đi cấp cứu.

Anh V. được đưa vào xe cấp cứu để về bệnh viện điều trị.

Tác giả: Trường Nguyên

Nguồn tin: Báo Người lao động