Cựu giám đốc BV Tim Hà Nội thừa nhận chỉ định thầu sai nhưng "không còn cách nào khác"

Theo cáo trạng, từ năm 2015, với tư cách Giám đốc, Chủ tịch Hội đồng mua sắm Bệnh viện Tim Hà Nội, ông Nguyễn Quang Tuấn có chủ trương cho một số doanh nghiệp được ký gửi vật tư để bệnh viện sử dụng trước, sau đó sẽ hợp thức cho các doanh nghiệp trúng thầu nhằm thanh toán. Theo đó, giai đoạn 2016 - 2017, Bệnh viện Tim Hà Nội tổ chức đấu thầu 5 gói thầu mua sắm vật tư tiêu hao can thiệp tim mạch, tổng trị giá hơn 595 tỉ đồng. Trong quá trình triển khai, bị can Tuấn cùng các cựu lãnh đạo, cán bộ bệnh viện đã thông đồng với các bị can thuộc Công ty Hoàng Nga và Công ty Kim Hòa Phát thực hiện nhiều sai phạm từ khâu lập hồ sơ thầu, đơn giá, chủng loại, số lượng stent và các vật tư sẽ bán cho bệnh viện. Theo đó, của bị cáo Tuấn cùng các bị cáo khác đã gây thiệt hại cho Bệnh viện Tim Hà Nội và quỹ bảo hiểm xã hội với tổng số tiền gần 54 tỉ đồng.