Công ty TNHH Công nghệ Qtech (Trung Quốc) tìm hiểu môi trường đầu tư tại Nghệ An

Về phía nhà đầu tư có ông Vương Kiến Cường - Giám đốc điều hành Công ty TNHH Công nghệ Qtech.

Tại buổi làm việc, nhà đầu tư đã được cung cấp thông tin tổng quan về tiềm năng, cơ hội và chính sách thu hút đầu tư vào tỉnh Nghệ An.

Chia sẻ về những lợi thế của tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bùi Thành An cho biết, Nghệ An đang có rất nhiều lợi thế trong thu hút đầu tư, đơn cử như: Nghệ An được Trung ương quan tâm và ban hành nhiều Nghị quyết riêng về phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh; vị trí địa lý thuận lợi; nguồn nhân lực dồi dào; hạ tầng giao thông và hạ tầng dịch vụ đang được đầu tư đồng bộ; các cấp chính quyền của tỉnh luôn đồng hành, hỗ trợ các nhà đầu tư vào đầu tư trên địa bàn tỉnh...

Hiện nay, các khu công nghiệp của tỉnh đang là điểm đến hấp dẫn của các nhà đầu tư FDI. Hiện có 132 dự án của các nhà đầu tư đến từ 14 quốc gia, vùng lãnh thổ (chủ yếu thuộc khu vực Đông Bắc Á và ASEAN) với tổng số vốn đăng ký đạt trên 4 tỷ USD đầu tư tại Nghệ An; trong đó nhà đầu tư đến từ Đài Loan, Hồng Công và Trung Quốc đứng đầu về số dự án và vốn đầu tư, với 53 dự án có tổng vốn đăng ký đầu tư đạt hơn 2,7 tỷ USD (chiếm gần 40% về số lượng dự án và 67,5% tổng vốn đăng ký đầu tư).

Đặc biệt, năm 2023, tỉnh Nghệ An thu hút vốn FDI đạt trên 1,4 tỷ USD, vượt mốc 1 tỷ USD/năm; với kết quả đó, đây là năm thứ 2 liên tiếp Nghệ An nằm trong nhóm 10 tỉnh, thành thu hút vốn đầu tư FDI của cả nước, đứng đầu về thu hút vốn đầu tư FDI tại khu vực Miền Trung – Tây Nguyên. Đây là con số minh chứng rõ nhất cho sự tin tưởng của nhà đầu tư nước ngoài với sự nỗ lực và quyết tâm của tỉnh và các cấp chính quyền của tỉnh trong việc thu hút nguồn vốn đầu tư nước ngoài.

Hiện trên địa bàn tỉnh có 3 nhà đầu tư hạ tầng. Với sự chuẩn bị sẵn sàng các điều kiện về quy hoạch, mặt bằng đầu tư, hạ tầng thiết yếu, nguồn nhân lực, đổi mới cải cách hành chính, sự hỗ trợ, đồng hành của tỉnh cùng với sự hiện diện của 08 Tập đoàn sản xuất linh kiện điện tử, công nghệ, năng lượng xanh hàng đầu thế giới, như: Tập đoàn Luxshare – ICT, Goertek, Everwin, JuTeng, Foxconn, Sunny, Runergy, Shandong thì Nghệ An đang là trung tâm sản xuất thiết bị điện tử, công nghệ hàng đầu khu vực Bắc Trung Bộ. Được biết, Công ty TNHH Công nghệ QTech là Công ty thành viên của Tập đoàn Qtech (Trung Quốc), là Tập đoàn sản xuất module camera top 3 trên thế giới, việc công ty đầu tư vào Nghệ An sẽ tạo ra hệ sinh thái sản xuất linh kiện điện tử trên địa bàn tỉnh. Tỉnh Nghệ An cam kết sẽ sát cánh, đồng hành, tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất về chính sách, về môi trường đầu tư, kinh doanh đối với các doanh nghiệp đầu tư vào tỉnh.

Tại buổi làm việc, nhà đầu tư đã giới thiệu về quy mô của Công ty TNHH Công nghệ Qtech; các sản phẩm của Công ty chủ yếu là sản phẩm quang học điện tử. Đối với dự án mà nhà đầu tư đang tìm hiểu đầu tư tại tỉnh với diện tích 10 -15 ha đất, có tổng vốn đầu tư 430 triệu đô; sản lượng khoảng 8 triệu sản phẩm thiết bị điện tử/tháng. Nhà đầu tư mong muốn tỉnh sẽ hỗ trợ nhà đầu tư các chính sách về thuế, thủ tục hành chính, đào tạo nguồn lao động... Lãnh đạo tỉnh đã trao đổi về các cơ chế, chính sách ưu đãi đầu tư trên địa bàn tỉnh.

Phát biểu kết luận buổi làm việc, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bùi Thanh An nhấn mạnh, lĩnh vực mà nhà đầu tư đang khảo sát đầu tư phù hợp với định hướng thu hút đầu tư của tỉnh. Nghệ An luôn sẵn sàng để chào đón doanh nghiệp đến đầu tư tại tỉnh và cam kết sẽ đồng hành, sát cánh và tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất về chính sách, môi trường đầu tư, kinh doanh. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bùi Thanh An giao Ban Quản lý Khu kinh tế Đông Nam chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan đồng hành, hỗ trợ nhà đầu tư trong quá trình khảo sát, thực hiện các thủ tục đầu tư dự án trong thời gian sớm nhất...

