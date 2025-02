Công ty Điện lực Ninh Bình cắt cáp của SCTV

Đài truyền hình Việt Nam (VTV) cho hay vào lúc 9 giờ 14 ngày 16-2, Điện lực tỉnh Ninh Bình đã chỉ đạo 2 tổ thực hiện theo lệnh sản xuất để cắt cáp của Công ty Truyền hình cáp Saigontourist (SCTV) doanh nghiệp liên doanh của VTV trên tất cả các địa bàn.

Ngày 16-2, Điện lực Ninh Bình đã cắt cáp của Công ty Truyền hình cáp Saigontourist. Ảnh: VTV.vn

Theo đó, đơn vị điện lực đã cắt tuyến cáp quang trục Ninh Bình đi Kim Sơn làm mất tín hiệu 5 node quang (điểm kết nối tín hiệu) tại TP Ninh Bình và 10 node tại Kim Sơn, ảnh hưởng 1.500 khách hàng.

Sau đó, phía điện lực tiếp tục cắt tuyến trục Ninh Bình đi Hà Nam, mất tín hiệu 100 khách hàng, mất tuyến trục đang cho Mobifone thuê. Sự việc đã khiến tổng cộng 1.600 khách hàng và khách hàng doanh nghiệp là Mobifone bị ảnh hưởng.

Đến 10 giờ 16, cán bộ điện lực đứng gác đã rời đi nhưng tuyên bố không cho hàn nối cáp. Nếu SCTV hàn nối cáp chiều họ sẽ ra cắt tiếp.

VTV cho rằng việc Điện lực tỉnh Ninh Bình cắt cáp của SCTV đã gây gián đoạn dịch vụ của SCTV trên diện rộng và ảnh hưởng lớn đến quyền lợi của người dân và doanh nghiệp đang sử dụng dịch vụ của SCTV; gây thiệt hại tài sản, ảnh hưởng nghiêm trọng đến uy tín của VTV và SCTV.

Nhằm đảm bảo an toàn và thông suốt cho hệ thống truyền dẫn các kênh truyền hình quốc gia, đặc biệt là các kênh phục vụ nhiệm vụ chính trị, SCTV, VTV đã đề nghị các công ty điện lực hỗ trợ, không tác động hoặc can thiệp vào mạng cáp của SCTV dưới bất kỳ hình thức nào. Việc này nhằm đảm bảo sự ổn định và an toàn cho hệ thống truyền dẫn các kênh truyền hình quốc gia của VTV.

Trước đó, ngày 14-2, Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) đã có Công văn số 958 gửi các Tổng công ty Điện lực về việc phối hợp với các đơn vị truyền hình cáp thuộc VTV quản lý cáp truyền hình treo trên cột điện.

EVN yêu cầu các Tổng công ty Điện lực chỉ đạo các đơn vị trực thuộc thực hiện theo đúng hợp đồng quản lý cáp truyền hình treo trên cột điện đã ký với các đơn vị truyền hình cáp thuộc VTV. Đồng thời, phối hợp chặt chẽ với các đơn vị truyền hình cáp thuộc VTV (VTVcab, SCTV) đảm bảo an toàn các tuyến cáp truyền hình treo trên cột điện.

EVN cũng yêu cầu các Tổng công ty Điện lực phối hợp chặt chẽ với các đơn vị thuộc VTV để tuyên truyền các hoạt động sản xuất kinh doanh, đầu tư xây dựng của Tập đoàn và các đơn vị; hướng dẫn, khuyến khích các giải pháp, ý tưởng sáng tạo trong việc tuyên truyền tiết kiệm điện theo Chỉ thị số 20/CT-TTg ngày 8-3-2023 của Thủ tướng Chính phủ.

Tuy nhiên, Điện lực tỉnh Ninh Bình đã cắt cáp truyền hình của SCTV, không chấp hành chỉ đạo của EVN theo tinh thần Công văn số 958.

Tác giả: Yến Anh

Nguồn tin: Báo Người lao động