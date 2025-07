Công an xã xuyên đêm tìm kiếm cụ bà đi lạc trong rừng

Khoảng 22h ngày 12/7, trực ban Công an xã Thu Bồn nhận được tin báo từ gia đình về việc bà Nguyễn Thị B (SN 1939, trú thôn Cổ Châu, xã Thu Bồn) bị đi lạc không rõ hướng.

Lực lượng Công an tổ chức tìm kiếm và tìm thấy cụ B sau hơn 17 giờ đi lạc.

Công an xã Thu Bồn hỗ trợ đưa cụ B về nhà.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Công an xã Thu Bồn đã nhanh chóng huy động tổ công tác gồm 10 cán bộ, chiến sĩ do Trung tá Trương Hồ Ngọc Vũ, Phó Trưởng Công an xã trực tiếp chỉ huy, phối hợp cùng lực lượng an ninh trật tự cơ sở, dân quân, dân phòng, người dân địa phương và gia đình khẩn trương tìm kiếm.

Với tinh thần trách nhiệm cao và sự đoàn kết, sau hơn 17 giờ đồng hồ nỗ lực xuyên đêm, lực lượng chức năng cùng người dân đã vượt qua nhiều khó khăn, kiên trì tìm kiếm trong khu vực rừng sâu.

Đến gần 15h30 ngày 13/7 đã tìm thấy bà Nguyễn Thị B tại khu vực Vườn Tơ thuộc tổ Cổ Vĩnh, thôn Cổ Châu, xã Thu Bồn trong tình trạng sức khỏe ổn định.

Nguyên nhân ban đầu được xác định do tuổi cao, bà B bị lãng trí nên đi lạc hướng. Ngay sau khi tìm thấy, Công an xã Thu Bồn đã đưa bà B về nhà an toàn, bàn giao cho gia đình chăm sóc.

Tác giả: Ngọc Thi

Nguồn tin: Báo Công an Nhân dân