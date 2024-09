Công an xã giúp dân sửa nhà sau gió lốc

Xã hội

Do ảnh hưởng của bão số 3 (Yagi), tối 06/9/2024, trên địa bàn xã Mai Sơn có mưa vừa kèm theo gió lốc, gây thiệt hại về tài sản, nhà ở của người dân tại bản Phá Kháo. Trước tình hình đó, Công an xã Mai Sơn phối hợp với chính quyền địa phương tiến hành di dời người và tài sản đến nơi an toàn, đồng thời khắc phục hậu quả, sửa chữa nhà ở cho người dân.