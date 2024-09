Công an Nghệ An gặt lúa, lợp nhà giúp dân chống bão

Để đảm bảo an toàn cho nhân dân tại các vùng có nguy cơ xảy ra sạt lở cao, Công an huyện Kỳ Sơn đã phối hợp các lực lượng chức năng tổ chức di dời người dân đến tạm trú tại khu vực an toàn.