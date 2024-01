Công an đột kích phòng karaoke bắt nhóm nam nữ đang “mở tiệc" ma túy

Ngày 24/1, thông tin từ Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma tuý Công an tỉnh Nghệ An, đơn vị vừa phối hợp Công an Tx. Cửa Lò, phát hiện một nhóm thanh niên đang sử dụng trái phép ma tuý.

Trước đó, qua công tác nắm tình hình, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma tuý phát hiện, thời gian gần đây, tại quán Karaoke Sydney thuộc phường Nghi Hương, Tx. Cửa Lò, có nhiều hoạt động phức tạp liên quan đến việc sử dụng và tổ chức sử dụng trái phép chất ma tuý.

Sử dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, vào khoảng 23h30 ngày 20/01/2024, tại phòng 303 quán Karaoke Sydney, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma tuý phối hợp Công an Tx. Cửa Lò, bắt quả tang 12 đối tượng gồm 8 nam, 4 nữ đang sử dụng trái phép chất ma tuý.

Cơ quan chức năng tạm giữ 3 đối tượng về hành vi tổ chức sử dụng trái phép chất ma tuý.

Tại hiện trường, cơ quan chức năng thu giữ 1 bộ dụng cụ sử dụng ma tuý và 1,36 gam ma tuý tổng hợp. Qua test nhanh, 8/12 đối tượng dương tính với chất ma tuý.

Bước đầu, cơ quan chức năng tạm giữ 3 đối tượng về hành vi tổ chức sử dụng trái phép chất ma tuý gồm: Hoàng Văn Việt (SN 1993), Hoàng Văn Anh (SN 1995) và Nguyễn Văn Hoa (SN 1993), đều trú tại phường Nghi Hương, Tx. Cửa Lò. Đồng thời, làm rõ hành vi sử dụng trái phép chất ma tuý của các đối tượng còn lại.

Được biết, Hoàng Văn Việt là chủ quán karaoke, từng có tiền án về tội Mua bán trái phép chất ma tuý. Hiện, vụ việc đang được tiếp tục điều tra, mở rộng.

Tác giả: Nguyễn Anh Ngọc

Nguồn tin: nguoiduatin.vn