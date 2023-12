Đột kích quán karaoke lúc rạng sáng, phát hiện 22 đối tượng dương tính ma tuý

Rạng sáng 28-11-2023, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh Thanh Hóa đã phối hợp với Công an huyện Như Thanh và Công an thị trấn Bến Sung bất ngờ kiểm tra hành chính tại quán karaoke Bạch Lim, ở thị trấn Bến Sung, huyện Như Thanh.

Nhóm thanh niên nam nữ tụ tập sử dụng trái phép chất ma tuý

Tại thời điểm kiểm tra, lực lượng chức năng đã phát hiện 31 đối tượng (gồm 23 nam và 8 nữ) có biểu hiện đang tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy.

Lực lượng Công an đã thu giữ 1 túi nilon chứa ma túy tổng hợp (ketamin), 1 đĩa sứ dính nhiều ma túy tổng hợp dạng kẹo cùng nhiều tang vật khác có liên quan... Qua xét nghiệm nhanh, có 22/31 trường hợp dương tính với các chất ma túy.

Qua đấu tranh khai thác, cơ quan Công an đã làm rõ 5 đối tượng tổ chức sử dụng trái phép chất ma tuý gồm Lê Văn Tuấn (SN 1983, ở thị trấn Bến Sung, huyện Như Thanh); Lê Văn Tráng (SN 1987); Phạm Văn Lộc (SN 1987); Phùng Ngọc Hưng (SN 1977), đều ở thành phố Thanh Hóa và Hoàng Thị Huyền Trang (SN 1995, ở xã Xuân Lai, huyện Thọ Xuân, Thanh Hóa).

Vụ việc đang tiếp tục được điều tra, mở rộng.

Tác giả: Hạ Linh

Nguồn tin: anninhthudo.vn