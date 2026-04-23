Công an đang xác minh vụ một gia đình tố bị hàng xóm hành hung

Theo đơn trình báo của bà Trần Thị T, trú tại phường Yên Nghĩa, sáng 8/4, xuất phát từ mâu thuẫn trong sinh hoạt chung, do gia đình ông B (hàng xóm) có người thường xuyên hút thuốc lá trước cửa nhà ảnh hưởng đến cháu L, con bà T (có bệnh nền bị dị ứng mùi thuốc lá, đang điều trị) nên bà T có phun nước ra lối đi trước cửa nhà để khói thuốc lá không ảnh hưởng đến con và mọi người xung quanh. Tuy nhiên, bà S (vợ ông B) liên tục chửi bới, xúc phạm, túm tóc mẹ con bà T. Ngay sau đó, ông B và con trai tên H xông vào đánh mẹ con bà T.

Trong lúc xô xát, ông B còn dùng dép đánh vào mặt cháu L; H cầm cốc thủy tinh ném thẳng vào phía gia đình bà T và tiếp tục tiếp cận hành hung.

Sau vụ việc, gia đình bà T rất hoang mang, lo sợ trước hành vi côn đồ của gia đình người hàng xóm.

Hiện Công an phường Yên Nghĩa đã tiếp nhận đơn trình báo và cho biết đang xác minh làm rõ, xử lý theo quy định của pháp luật.

Tác giả: T.V

Nguồn tin: Báo Công an nhân dân