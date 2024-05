Công an đang làm việc với cô giáo mầm non chặn đường, đánh bé gái hàng xóm đến hoảng loạn

Ngày 11/5, trao đổi với phóng viên báo Tuổi trẻ, một lãnh đạo UBND thị trấn Ít Ong (huyện Mường La, tỉnh Sơn La) cho biết cơ quan công an đang làm rõ sự việc "bé gái 8 tuổi bị một người phụ nữ là giáo viên trường mầm non sống gần nhà đánh, hành hung".

"Sáng nay, công an huyện, công an thị trấn, UBND thị trấn đã làm việc trực tiếp với công dân là cô giáo mầm non. Tuy nhiên, để xác minh người trong clip đánh bé gái có phải là cô giáo hay không thì cơ quan công an đang xác minh làm rõ và sẽ có báo cáo kết quả", vị lãnh đạo thị trấn thông tin.