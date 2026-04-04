Con trai say rượu, đánh cha ruột tử vong

Ngày 4/4, cơ quan CSĐT Công an tỉnh Cà Mau cho biết đang điều tra làm rõ vụ án mạng xảy ra tại xã Tân Thuận vào đêm 3/4.

Trước đó, lúc 22h ngày 3/4, người dân phát hiện ông Ng.V.Ch (SN 1965, ngụ ấp Thuận Hoà C, xã Tân Thuận, tỉnh Cà Mau) tử vong ở trước sân nhà. Vụ việc được trình báo Công an xã Tân Thuận và các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh.

Vào cuộc điều tra, cơ quan CSĐT Công an tỉnh Cà Mau xác định Nguyễn Đình Nhung (SN 1991, con trai ông Ch.) là người đánh ông Ch. tử vong.

Tại cơ qua Công an, Nhung thừa nhận đánh cha ruột, nhưng không nhớ dùng hung khí gì, do say xỉn. Hiện, Nhung đang bị cơ quan công an tạm giữ hình sự để phục vụ điều tra vụ án.

Tác giả: Văn Đức

Nguồn tin: cand.com.vn

TIN LIÊN QUAN
  Từ khóa: tạm giữ hình sự ,Cơ quan CSĐT ,con đánh cha tử vong ,say xỉn ,cà mau

