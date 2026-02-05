Con trai cố lãnh đạo Libya Muammar Gaddafi bị bắn chết

Ông Seif al-Islam, 53 tuổi, người từng được xem là người kế vị tiềm năng của cố lãnh đạo Muammar Gaddafi, đã tử vong tại thị trấn Zintan, cách thủ đô Tripoli khoảng 136 km về phía Tây Nam, theo thông tin từ tờ The Manila Times ngày 4-2.

Theo kết quả điều tra ban đầu từ văn phòng công tố Libya, ông Seif al-Islam bị bắn chết, song các chi tiết cụ thể về hoàn cảnh vụ việc hiện chưa được công bố.

Thông tin về cái chết của ông Seif al-Islam đã được luật sư riêng Khaled al-Zaidi và ông Abdullah Othman Abdurrahim, đại diện của nạn nhân trong tiến trình đối thoại chính trị do Liên hợp quốc bảo trợ, đồng xác nhận.

Đội ngũ chính trị của ông Seif al-Islam cho biết một nhóm gồm bốn người đeo mặt nạ đã đột nhập vào nhà riêng và thực hiện vụ ám sát. Nhóm này bị cáo buộc đã vô hiệu hóa hệ thống camera giám sát nhằm che giấu dấu vết sau khi xảy ra xô xát với nạn nhân.

Ông Seif al-Islam Gaddafi phát biểu tại họp báo ở Tripoli năm 2011. Ảnh: AP

Ông Seif al-Islam sinh năm 1972 tại Tripoli, là con trai thứ hai của ông Muammar Gaddafi. Từng tốt nghiệp tiến sĩ tại Trường Kinh tế London (Anh), ông được đánh giá là gương mặt đại diện cho xu hướng cải cách trong chính quyền của cha mình trước khi biến cố năm 2011 xảy ra.

Kể từ sau khi ông Muammar Gaddafi bị lật đổ và sát hại vào tháng 10-2011, Libya đã rơi vào tình trạng hỗn loạn và chia rẽ sâu sắc giữa các phe phái vũ trang. Ông Seif al-Islam bị bắt vào cuối năm 2011 tại Zintan khi đang trên đường chạy trốn sang Niger.

Năm 2015, ông bị tòa án tại Libya kết án tử hình vắng mặt với cáo buộc giết hại người biểu tình.

Ông cũng là đối tượng bị Tòa án Hình sự Quốc tế (ICC) truy nã vì các tội danh chống lại loài người. Sau khi được ân xá vào năm 2017 bởi nhóm nắm quyền đối lập với chính quyền được quốc tế công nhận ở Tripoli, ông tiếp tục lưu trú tại Zintan.

Vào tháng 11-2021, ông Seif al-Islam gây chú ý khi tuyên bố tranh cử tổng thống Libya.

Tuy nhiên, nỗ lực này đã thất bại do sự phản đối của các lực lượng đối lập và việc cuộc bầu cử bị trì hoãn vô thời hạn bởi những bất đồng chính trị chưa thể giải quyết tại quốc gia này.

