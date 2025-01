Con trai châm lửa đốt nhà ngay mùng 2 Tết làm mẹ ruột nguy kịch

Bệnh viện Đa khoa tỉnh Cà Mau, nơi đang điều trị cho bà C. với tình trạng sức khỏe dần ổn định - Ảnh: THANH HUYỀN

Ngày 31-1, một lãnh đạo UBND xã Hòa Thành, TP Cà Mau, tỉnh Cà Mau, xác nhận trên địa bàn vừa xảy ra vụ việc đổ xăng, châm lửa đốt nhà làm 3 người bị thương.

Theo thông tin ban đầu, vào lúc 2h22 ngày 30-1 (mùng 2 Tết), nhà của bà C. (45 tuổi, ngụ ấp Cái Ngang, xã Hòa Thành, TP Cà Mau) bị người bên ngoài đổ xăng, châm lửa đốt.

Thời điểm xảy ra vụ việc, nhà của bà C. có 6 người, trong đó có 3 người bị bỏng gồm: bà A. (mẹ ruột của bà C.) bị bỏng nặng, đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Cà Mau và chuyển viện lên Bệnh viện Cần Thơ; bà D. (chị ruột bà C.) và bà C. bị bỏng, điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Cà Mau.

Thông tin từ Bệnh viện Đa khoa tỉnh Cà Mau cho biết bà A. bị bỏng nặng (khoảng 90%), tình trạng nguy kịch.

Ngay khi nhận được tin báo, lực lượng Công an xã đã có mặt tại hiện trường, phối hợp với Công an TP Cà Mau lập hồ sơ, mời những người có liên quan làm việc theo quy định.

Tại hiện trường, lửa làm cháy, hư hỏng nhiều tài sản, ước thiệt hại ban đầu khoảng 14 triệu đồng.

Qua điều tra ban đầu, công an xác định Phan Tấn S. (45 tuổi, là con trai ruột bà A.) đã châm lửa đốt nhà. Nguyên nhân S. đốt nhà đang được công an điều tra làm rõ.

Tác giả: Thanh Huyền

Nguồn tin: Báo Tuổi trẻ