Con gái vặn tay ga khiến cha lao thẳng xe máy vào cửa hàng

Sự việc xảy ra tại một khu chợ ở Thành phố Quezon, Philippines và đã được camera giám sát ghi lại.

Trong clip, một người đàn ông đi xe tay ga đang dừng dưới lòng đường để mua đồ ăn tối. Lúc này, cô con gái đứng cạnh đã vặn vào tay ga khiến chiếc xe lao thẳng về phía trước rồi đâm vào một cửa hàng.

Một người dân có tên Nico Aurelio cho biết: "Tôi vừa đi làm về thì nghe thấy tiếng va chạm lớn bên ngoài. Tôi đã kiểm tra camera giám sát và biết chuyện gì đã xảy ra".

"Cô bé hoảng sợ đang cố đuổi theo chiếc xe tay ga nhưng đã quá muộn. May mắn thay không có ai bị thương", Nico nói thêm.

Tác giả: Hải Vân (T/h)

Nguồn tin: nguoiduatin.vn