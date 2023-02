Uống bia rượu, nam tài xế lao thẳng xe ôtô vào cảnh sát rồi túm cổ vật ngã 1 thượng uý

Ngày 3-2, tin từ Cục Cảnh sát giao thông (CSGT, Bộ Công an) cho biết Cơ quan cảnh sát điều tra Công an TP Hoà Bình đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Đỗ Đình Tám (SN 1957, trú tại tỉnh Hòa Bình) để điều tra về hành vi chống người thi hành công vụ.

Đỗ Đình Tám (bìa trái) tại cơ quan công an. Ảnh: Cục CSGT

Theo đó, khoảng 11 giờ trưa ngày 2-2, Tổ công tác của Đội CSGT- Trật tự, Công an TP Hòa Bình (tỉnh Hòa Bình) làm nhiệm vụ tại Km 142+90 quốc lộ 70 (phường Tân Hòa, TP Hòa Bình) đã dừng xe ôtô biển số 28A-130.xx đi hướng TP Hòa Bình - xã Yên Mông để kiểm tra. Tuy nhiên, tài xế không chấp hành mà điều khiển xe quay đầu bỏ chạy.

Sau đó, CSGT tiếp tục ra hiệu lệnh dừng xe song tài xế không chấp hành mà lao thẳng xe vào người 2 cảnh sát. May mắn 2 cảnh sát đã kịp né tránh để không xảy ra tai nạn nghiêm trọng. Chiếc ôtô chỉ dừng lại sau khi tông trúng xe máy của lực lượng chức năng tại chốt kiểm tra.

Lúc này, trên ôtô có tài xế Đỗ Đình Tám và bà Đ.T.M.N. (SN 1978). Sau khi ôtô dừng lại, bà N. xuống xe, còn nam tài xế tiếp tục ở trên phương tiện và dùng lời lẽ xúc phạm tổ công tác.

Tiếp đó, nam tài xế lao xuống khỏi ôtô, túm cổ áo và vật ngã 1 thượng uý cảnh sát khiến sĩ quan này bị rạn đốt xương ngón tay và tổn thương phần mềm, phải nhập viện điều trị. Lúc này, tổ công tác đã nhanh chóng khống chế nam tài xế này.

Kết quả kiểm tra cho thấy tài xế Tám có nồng độ cồn ở mức 1,163 mg/l khí thở. Mức vi phạm này gấp gần 3 lần mức xử lý "kịch khung" quy định tại Nghị định 100/2019/NĐ-CP về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ và đường sắt (0,4 mg/l khí thở).

Nguồn tin: Báo Người lao động