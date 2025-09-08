Cổ nhân dạy: Muốn vợ chồng hòa hợp, gia đình vượng phúc thì trong nhà nhất định phải có 3 thứ này!

Người xưa vẫn nói: "Gia đình êm ấm thì vạn sự hanh thông". Hạnh phúc vợ chồng không chỉ nằm ở sự yêu thương, nhường nhịn, mà còn gắn chặt với những yếu tố trong nếp nhà. Dân gian có câu: "Nhà có 3 thứ này thì vợ chồng thuận hòa, con cái ngoan ngoãn, làm ăn cũng dễ phát đạt". Đến nay, quan niệm ấy vẫn còn nguyên giá trị.

1. Bếp luôn đỏ lửa, giữ hơi ấm cho cả mái nhà

Trong văn hóa Việt, bếp là nơi tượng trưng cho sự ấm no, đoàn viên. Ông bà ta từng dặn: "Bếp lạnh thì nhà nguội, bếp ấm thì nhà yên".

Bếp đỏ lửa không chỉ là chuyện nấu ăn, mà còn là hình ảnh của sự chăm sóc, vun vén. Một mâm cơm có đôi có cặp, dù giản dị, cũng giúp vợ chồng quây quần, chia sẻ được buồn vui sau một ngày dài.

Ngày nay, nhịp sống bận rộn khiến nhiều gia đình ít khi ăn cơm chung. Nhưng theo dân gian, chỉ cần duy trì ngọn lửa bếp – cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng, thì tình cảm vợ chồng sẽ thêm gắn bó, bởi lửa là nguồn năng lượng nuôi dưỡng sự sống và cũng là biểu tượng của hạnh phúc gia đình.

Ảnh minh họa

2. Nước đầy chum biểu trưng cho sự sung túc và hòa hợp

Trong các ngôi nhà xưa, việc để một chum nước đầy ở hiên hay góc bếp không chỉ tiện lợi mà còn mang ý nghĩa phong thủy. Người xưa tin rằng nước tượng trưng cho tài lộc và sự mát lành, "nước đầy" nghĩa là của cải dồi dào, gia đình êm ấm.

Ở khía cạnh hôn nhân, chum nước đầy còn nhắc nhở vợ chồng phải biết giữ cho nhau sự trọn vẹn, không khuyết thiếu, không hời hợt. Khi trong nhà luôn có nước, đồng nghĩa với sự chu toàn, tinh thần hiếu khách và một nếp sống ngăn nắp.

Ngày nay, dù ít ai còn dùng chum nước, nhưng ý niệm này có thể hiểu rộng ra: gia đình cần có sự đủ đầy về tinh thần, tức là vợ chồng biết bồi đắp cho nhau bằng sự tôn trọng, chia sẻ, thì cuộc sống sẽ tròn đầy như chum nước luôn đầy ắp.

3. Đèn sáng ở bàn thờ - gốc rễ của sự hòa thuận

Dân gian coi bàn thờ là nơi linh thiêng, tượng trưng cho gốc rễ và tổ tiên. "Cây có cội, nước có nguồn", vợ chồng biết thờ kính cha mẹ thì con cái mới thuận hòa, gia đạo mới yên.

Người xưa khuyên: trên bàn thờ tổ tiên luôn nên có ánh sáng, ít nhất là một ngọn đèn dầu hoặc đèn điện nhỏ, để ngọn lửa không bao giờ tắt. Ánh sáng ấy vừa là sự kết nối tâm linh, vừa là lời nhắc nhở con cháu sống ngay thẳng, tôn trọng nguồn cội.

Trong hôn nhân, vợ chồng nào biết gìn giữ gốc rễ, coi trọng đạo hiếu thì thường dễ nhường nhịn, hòa hợp hơn. Bởi sự kính trên nhường dưới trong gia đình lớn sẽ lan tỏa thành sự thấu hiểu giữa hai người trong gia đình nhỏ.

Ba điều dân gian dặn dò: bếp đỏ lửa, nước đầy chum, đèn sáng bàn thờ nghe qua tưởng chỉ là thói quen sinh hoạt, nhưng thực chất là triết lý sống. Bếp tượng trưng cho sự chăm sóc, nước tượng trưng cho sự sung túc, còn đèn trên bàn thờ tượng trưng cho gốc rễ bền chặt.

Một mái ấm hạnh phúc đâu cần điều gì quá lớn lao, chỉ cần vợ chồng biết giữ lửa, biết làm đầy, biết hướng về cội nguồn, thì tự khắc gia đình sẽ hòa hợp, con cái bình an, cuộc sống thêm phần may mắn.

Tác giả: Vỹ Đình

Nguồn tin: thanhnienviet.vn