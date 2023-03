Có lòng tốt soi đèn giúp em nhỏ đạp xe về khuya, tài xế liền cười trừ trước phản ứng bất ngờ của cô bé

Đi một mình về đêm hôm khuya tối luôn là một trải nghiệm đáng sợ, đối với ai yếu bóng vía sẽ càng kinh khiếp hơn nếu phát hiện có "gì đó" bám theo sau. Mới đây, một đoạn clip ghi lại tình huống đi đêm "cười ra nước mắt" của bé gái đạp xe trong đêm tối khiến cộng đồng mạng chú ý.

Được biết, chủ nhân đoạn clip cũng là tài xế xe máy đi phía sau bé gái đạp xe đạp. Do thấy trời quá tối, lại không có đèn đường, nên tài xế này có lòng tốt đi sau soi đèn cho cô bé đạp xe về nhà.

Nhưng câu chuyện tưởng vô cùng xúc động là vậy lại bất ngờ chuyển sang "cảm lạnh". Thấy người đi đường cứ lẽo đẽo phía sau, bé gái nghĩ họ có ý đồ xấu, bắt cóc hoặc hãm hại em. Do đó, thay vì yên tâm đạp xe về nhà, cô bé bắt đầu điên cuồng đạp hết tốc lực để nhanh chóng thoát khỏi "tầm ngắm" của kẻ theo đuôi phía sau. Vừa sợ vừa lo lắng, trong lúc phóng như bay, bé gái vẫn không quên ngoái đầu lại nhìn, kiểm tra đối tượng định giở trò gì.

Đoạn clip sau khi đăng tải ngay lập tức khiến nhiều người cười thích thú. Không ít dân mạng bày tỏ sự đồng cảm trước tình huống cô bé gặp phải vì cũng từng trải qua tương tự.

Một số bình luận từ cộng đồng mạng:

"Khổ thân con bé, đạp muốn đứt xích",

"Giống mình hồi bé cũng như này, cô gắng đạp cho nhanh",

"Sợ bắt cóc, cũng là cách nhân đôi sức mạnh cho bé",

"Vừa thương mà cũng vừa buồn cười",...

Tác giả: Thiên An

Nguồn tin: saostar.vn