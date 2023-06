Cô gái từng bị đuổi khỏi máy bay vì mặc phản cảm, nay tới Đà Nẵng táo bạo tưởng "quên quần"

Những bạn trẻ yêu thích nhạc sôi động thì không thể không biết đến Nữ DJ xinh đẹp Soda. Cô là một trong những DJ nổi tiếng không chỉ tại Hàn Quốc mà trên khắp thế giới. Nữ DJ tên thật Hwang So Hee, được biết đến là "phù thủy âm thanh" nổi tiếng của Hàn Quốc, sở trường âm nhạc của cô là funk và hip hop. Người đẹp xứ Kim Chi không chỉ là một người có năng khiếu về âm nhạc. Mà cô còn nổi tiếng về vẻ ngoài xinh đẹp và nóng bỏng.

Sở hữu làn da trắng như tuyết cùng hình thể nóng bỏng là lợi thế cho công việc của người đẹp. Mỹ nhân sinh năm 1986 thời gian gần đây tới Việt Nam trình diễn rất nhiều lần. Lần nào cũng nhận được sự hưởng ứng tuyệt vời. Mới đây, cô vừa mới đăng tải lên trang cá nhân hình thả dáng tại biển Đà Nẵng với phong cách cực chất.

Cô diện một thiết kế bikini cọng thun với phần quần lót lọt khe hot trend. Song U40 lại không mặc theo cách thông thường mà lại khéo léo vén áo lên chỉ để hở phần thân dưới.

Phong cách diện áo tắm tưởng chừng như kín đáo này lại vô cùng quyến rũ khi cứ như thể cô đang... không mặc quần.

Nói đến điều này, có lẽ nhiều người lại nhớ tới sự kiện hi hữu trong chuyến công diễn đầu năm 2023 của người đẹp. Cụ thể, ngày 26/4, trên trang cá nhân, Soda nói cô bị "quấy rối, làm nhục" khi đáp chuyến bay của American Airlines từ New York tới Los Angeles. Theo DJ 36 tuổi, cô mặc chiếc quần do một thương hiệu của Mỹ tặng và không gặp vấn đề gì khi làm thủ tục ở sân bay cũng như khi ổn định chỗ ngồi ở hạng thương gia.

Tuy nhiên, sau đó, cô nói mình bị đuổi khỏi máy bay Mỹ vì mặc quần in từ "phản cảm", phải thay đồ trước mặt mọi người mới được tiếp tục hành trình. Sự kiện này đã thu hút sự chú ý của truyền thông quốc tế. Song nhiều người lại cho rằng, chiếc quần của cô tuy kín đáo thật nhưng lại in từ nhạy cảm nên mới gây ra vấn đề tranh cãi về văn hoá.

Song đó là lần hi hữu, Soda vướng phải vào lùm xùm ăn mặc khi đi lưu diễn ở các quốc gia khác. Khi đến Việt Nam, người đẹp diện áo dài khoe đường cong xịn chẳng kém con gái Việt.

Vì yếu tố công việc, Soda thường khoác lên mình các thiết kế thời trang siêu gợi cảm. Item yêu thích của cô là các thiết kế cổ rộng, độ bó sát mạnh khoe đôi gò bồng đảo căng tròn trứ danh. Thêm vào đó, cô cũng rất mực cưng chiều quần shorts da. Các thiết kế bodysuit trừu tượng với chất liệu xuyên thấu cũng được U40 đặc biệt ưu ái trong các lễ hội âm nhạc lớn.

Soda quá quen thuộc với những tấm hình chụp khoe cặp "tuyết lê" siêu lớn với các thiết kế hở.

Thêm vào đó, cô còn tinh nghịch tăng độ nóng lên với các góc chụp hướng từ trên xuống.

Nữ DJ từng vướng nghi vấn "dao kéo" song cô dường như chưa từng lên tiếng phủ nhận hay khẳng định. Người đẹp vẫn một mực cống hiến cho người nghe và chơi nhạc cùng một giao diện lộng lẫy.

Nhìn Soda ở trong bất kì outfit nào cũng gợi cảm "đỏ mắt". Tài năng và có gout thẩm mỹ hiện đại, chẳng trách Soda có nhiều fans đến thế.

Soda dù đã bước sang tuổi 37 nhưng vẫn rất gợi cảm với vẻ đẹp đi ngược quy luật tự nhiên. Gout thời trang "xì tin" của cô cũng rất được lòng nhiều fans nam lẫn người trẻ tuổi.

Tác giả: ANH VŨ

Nguồn tin: phunuphapluat.nguoiduatin.vn