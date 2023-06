Cô gái chưa từng quan hệ nhưng vùng nhạy cảm bỗng "gặp chuyện" vì kiểu khoe chân dài và vòng ba quyến rũ này

Bác sĩ sản phụ khoa Lê Thị Kim Dung (nguyên trưởng khoa Sản, Bệnh viện Nông Nghiệp) cho biết, thời tiết nắng nóng, chị em cần chú ý tới việc chăm sóc "vùng kín", nếu không nguy cơ mắc các bệnh viêm nhiễm phụ khoa rất cao. Đáng nói, nhiều người bị viêm phụ khoa vì những lý do “trời ơi, đất hỡi”, hoặc do thói quen hàng ngày ít ai ngờ tới.

Trường hợp của cô gái trẻ tên Minh Hương (23 tuổi, ở Hà Nội) khá điển hình. Mới đây, Hương tìm đến bác sĩ phụ khoa để thăm khám vì xuất hiện mụn rộp, kèm theo ngứa ở "vùng kín" vô cùng khó chịu. Hương cho biết chưa từng quan hệ tình dục nên khi bác sĩ chẩn đoán bị viêm nhiễm, cô khá bất ngờ.

“Em rất tự tin và nghĩ rằng mình chưa từng quan hệ thì không thể mắc bệnh phụ khoa được. Không ngờ em lại mắc bệnh này và phải đặt thuốc điều trị”, Hương nói. Bác sĩ Dung cho biết đây chính là sai lầm nhiều người gặp phải, nên chủ quan để tình trạng bệnh nặng mới đi khám.

Thực tế, ngay cả trẻ nhỏ dưới 6 tuổi cũng mắc bệnh phụ khoa, thậm chí là bệnh lây truyền qua đường tình dục nếu chăm sóc, vệ sinh vùng kín không tốt.

Việc mặc quần bó sát, nhất là trong mùa nóng sẽ khiến nguy cơ viêm nhiễm dễ xảy ra. (Ảnh minh họa)

Quay trở lại với trường hợp của Minh Hương, cô gái này có đôi chân dài thon rất gợi cảm, vòng ba cũng khá hấp dẫn vì thường xuyên tập gym. Cô thường xuyên mặc quần bó sát, mùa hè thì mặc quần soóc ngắn nhất có thể, vừa khoe được chân, vừa khoe được cặp mông căng tròn đầy sức sống.

Tuy nhiên, Hương không hề biết rằng thói quen này khiến tình trạng ngứa ngáy, viêm nhiễm ngày càng nặng hơn. “Công việc của em không ngồi một chỗ mà thường xuyên di chuyển, đợt này nắng nóng có lúc mặc đồ bó sát mồ hôi ra cũng khó chịu thật. Tuy nhiên, khi phải ra đường em vẫn mặc quần ngắn và có váy-áo chống nắng đủ cả”, Hương cho hay.

Cô gái trẻ cho biết thêm, do tính chất công việc nên nhiều hôm cô đi từ sáng đến tối muộn mới về nhà và khi ấy mới thay quần áo. “Có lẽ việc mặc quần bó, rồi mồ hôi ra xong lại khô, cứ lặp lại như vậy nên em mới gặp vấn đề”, Hương nói.

Bác sĩ Dung cho biết, trường hợp này ngoài viêm âm đạo do nấm, phía ngoài âm hộ của cô gái trẻ cũng bị viêm da khá rõ rệt, do vậy phải điều trị cả trong lẫn ngoài. Theo bác sĩ, việc mặc quần bó sát sẽ khiến da cọ sát vào quần nhiều, cộng với môi trường ẩm ướt, không vệ sinh sạch sẽ nên nấm và vi khuẩn phát triển, từ đó gây viêm. Không những thế, nữ bệnh nhân có hệ thống lông mu khá rậm rạp, do vậy mồ hôi đọng lại lâu hơn, khiến tình trạng viêm nhiễm càng tăng nặng.

Rất nhiều trường hợp viêm "vùng kín" vì lý do trong sinh hoạt hàng ngày mà không hề hay biết. (Ảnh minh họa)

Với trường hợp này, dù chỉ phải điều trị ngoại trú, bác sĩ tư vấn có ba việc bệnh nhân cần làm ngay là: Thay đổi thói quen mặc đồ, hạn chế mặc đồ bó sát; Thay đồi lót và vệ sinh vùng kín 6-12 tiếng/lần; Tỉa lông mu để tạo môi trường thông thoáng hơn.

Đặc biệt, vào mùa hè, bác sĩ Kim Dung khuyên chị em bất cứ khi nào thấy "vùng kín" ẩm ướt, hãy vệ sinh và lau khô từ trước ra sau. Với đồ lót, cần phơi khô dưới ánh nắng, nên sử dụng quần có chất liệu cotton, thấm hút mồ hôi tốt để vùng nhạy cảm luôn khô thoáng, tránh mặc đồ lót khi còn ẩm và không nên mặc quần bó sát. Ngoài ra, chị em không nên dùng xà bông hay các chất tẩy rửa mạnh, chất kháng khuẩn để vệ sinh, không tự thụt rửa âm đạo khi không có chỉ định của bác sĩ.

* Tên nhân vật trong bài đã được thay đổi

Tác giả: LÊ PHƯƠNG

