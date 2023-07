Cô gái bị xe tải cán chết sau khi té ngã xuống đường

Trao đổi với PV Báo CAND chiều 9/7, Thượng tá Nguyễn Bá Tâm – Phó trưởng Công an huyện Tuy An (Phú Yên) xác nhận, tài xế xe ôtô tải cán chết người ngã từ xe máy xuống mặt đường Quốc lộ 1A qua địa phương này đã đến cơ quan Công an trình diện.

Hiện trường vụ tai nạn.

Thông tin ban đầu cho biết, vụ tai nạn xảy ra vào khoảng 9h15’ sáng 9/7 tại km 1320+00 trên Quốc lộ 1A qua địa phận thôn Phú Thạnh, xã An Chấn, huyện Tuy An (Phú Yên).

Vào thời điểm đó, chị Nguyễn Thị Nhật Hoài (trú ở 470 Nguyễn Tất Thành, phường 9, TP Tuy Hòa), điều khiển xe máy BKS 78C1-212.55, chở người bạn là Nguyễn Thị Thanh Hương (SN 2001, trú ở ở khu phố Ninh Tịnh 5, phường 9, TP Tuy Hòa) chạy trên Quốc lộ 1A từ hướng Nam ra đến lý trình nêu trên là đoạn đường ghồ ghề, nên chao đảo tay lái khiến xe máy và hai người ngồi trên xe ngã xuống mặt đường.

Cùng lúc đó, chiếc xe ôtô tải BKS 78C-092.32 do anh Lê Công Hiển (SN 1989, trú ở thôn Phú Ân, xã An Phú, TP Tuy Hòa) điều khiển chạy cùng chiều từ phía sau tới, đã cán vào người chị Nguyễn Thị Thanh Hương, khiến nạn nhân tử vong tại hiện trường.

Sau khi cán chết chị Hương, tài xế xe tải tăng tốc rời khỏi hiện trường, đến 10h sáng cùng ngày mới quay trở lại trình diện.

