CLIP: Tông vào tảng đá bên đường, xe đầu kéo bốc cháy ngùn ngụt

Theo thông tin ban đầu, vụ tai nạn giao thông trên diễn ra vào sáng 18-9 khi tài xế Nguyễn Thế A., trú tại xã Tây Ninh, huyện Tiền Hải, tỉnh Thái Bình, điều khiển xe ôtô đầu kéo lưu thông quốc lộ 12, đến đoạn qua địa phận xã Huổi Lèng, huyện Mường Chà, tỉnh Điện Biên đã bất ngờ tông vào tảng đá lớn sạt xuống bên đường.

Xe ôtô đầu kéo bốc cháy sau khi tông vào tảng đá. Ảnh: Facebook

Cú tông mạnh khiến phần đầu xe đầu kéo bốc cháy ngùn ngụt. Chỉ sau một thời gian ngắn, phần đầu xe đã bị lửa thiêu rụi.

Vụ cháy xe ôtô không gây thiệt hại về người nhưng khiến giao thông trên tuyến đường bị ảnh hưởng.

Clip tông vào đá sạt lở bên đường, xe đầu kéo bốc cháy. Nguồn: Mạng xã hội

Nhận được tin báo, lực lượng chức năng đã có mặt dập lửa, giải phóng hiện trường.

