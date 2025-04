CLIP: Thanh niên đi xe máy tông CSGT rồi bỏ chạy

Ngày 4-4, mạng xã hội lan truyền clip dài hơn 1 phút, ghi lại cảnh một thanh nên chạy xe máy "núp" sau xe tải. Khi bị ra hiệu lệnh dừng lại, người này không chấp hành mà còn điều khiển xe tông vào CSGT rồi tăng ga bỏ chạy.

Xe máy tông CSGT rồi bỏ chạy

Đại diện Đội CSGT đường bộ Cam Ranh - Phòng CSGT Công an tỉnh Khánh Hòa xác nhận sự việc xảy ra trên tuyến Quốc lộ 1, đoạn qua xã Vĩnh Lương, TP Nha Trang vào sáng cùng ngày.

CSGT đã chặn xe, yêu cầu dừng lại nhưng người thanh niên vẫn không chấp hành, cố tình phóng nhanh theo hướng về TP Nha Trang. Toàn bộ diễn biến vụ việc được camera của phương tiện đi cùng chiều phía sau ghi lại.

Clip xe máy tông CSGT rồi bỏ chạy

Vụ việc đang được lực lượng chức năng xác minh để xử lý.

Từ ngày 1-4 đến 1-6, Công an tỉnh Khánh Hòa phối hợp triển khai đợt cao điểm bảo đảm trật tự an toàn giao thông trên địa bàn nhằm giảm thiểu tai nạn giao thông và nâng cao ý thức của người dân trong việc tuân thủ pháp luật giao thông.

Trong đó, CSGT sẽ áp dụng nhiều biện pháp nghiệp vụ và từ phản ánh của người dân để xử lý vi phạm như lái xe khi uống rượu bia, chạy quá tốc độ, đi ngược chiều, tụ tập đua xe trái phép...