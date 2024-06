CLIP: Tài xế vái lạy nạn nhân dưới gầm xe đầu kéo

Chiều 27-6, cơ quan chức năng tỉnh Đắk Lắk đang điều tra vụ tai nạn giao thông khiến 2 vợ chồng thương vong.

Tài xế xuống xe vái lạy nạn nhân trong sự bất lực

Vụ tai nạn giao thông xảy ra vào khoảng 9 giờ 30 phút cùng ngày tại khu vực giao nhau giữa đường Võ Văn Kiệt - Tố Hữu (phường Khánh Xuân, TP Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk).

Theo thông tin ban đầu, vào thời điểm trên, anh Phạm Văn P. (SN 1990, ngụ huyện Cư M'gar, tỉnh Đắk Lắk) điều khiển xe đầu kéo lưu thông theo hướng trung tâm TP Buôn Ma Thuột - phường Khánh Xuân. Lúc này, xe đầu kéo với xe máy do ông Nguyễn Minh D. (SN 1960, ngụ cùng huyện) chở vợ là bà Nguyễn Thị M. (SN 1968) tông nhau.

Vụ tai nạn giao thông khiến ông D. tử vong tại chỗ, bà M. bị thương được mọi người đưa đi cấp cứu.

Sau vụ tai nạn, trên mạng xã hội đã xuất hiện đoạn clip do camera hành trình của một chiếc xe đi phía sau ghi lại.

Đoạn clip cho thấy, sau vụ tai nạn, tài xế xe đầu kéo đã mở cửa xuống xe vái lạy nạn nhân trong sự bất lực.

