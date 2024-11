CLIP: Kinh hoàng xe khách “xoay 180 độ” trên đường, 1 người tử vong

Ngày 21-11, Công an TP Bến Cát, tỉnh Bình Dương đang tiếp tục điều tra nguyên nhân vụ tai nạn khiến một người phụ nữ tử vong.

Your browser does not support the video tag.

Clip camera ghi lại vụ tai nạn

Theo đó, vào tối 20-11, xe khách biển số TP HCM di chuyển trên đường ĐT741 hướng từ tỉnh Bình Dương đi Bình Phước.

Khi xe đến đoạn đường thuộc phường Hòa Lợi, TP Bến Cát thì bất ngờ xoay vòng 180 độ rồi va trúng xe máy do vợ chồng bà N.T.M (SN 1971, quê Phú Yên) chở nhau chạy cùng chiều.

Theo một số nhân chứng, nhiều khả năng do tài xế xe khách phanh gấp để tránh đôi vợ chồng này, tuy nhiên tai nạn thương tâm vẫn xảy ra.

Your browser does not support the video tag.

Camera ghi lại 2 người đàn ông ngồi uống cà phê cũng bị một phen hú vía

Vụ tai nạn khiến bà M. nằm lọt dưới gầm xe khách và tử vong sau đó, người đàn ông bị hất văng ra đường, bị thương được đưa đi cấp cứu.

Nhiều người đi đường và một số đang ngồi ở quán cà phê ven đường chạy kịp thời nên không có ai bị thương.

Toàn bộ diễn biến sự việc được camera an ninh ghi lại, cung cấp cho cơ quan chức năng. Nhận tin báo, các lực lượng chức năng đã đến khám nghiệm hiện trường để làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn.

Hiện trường vụ tai nạn giao thông

Tác giả: Thanh Thảo

Nguồn tin: Báo Người lao động