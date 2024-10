Clip, hình ảnh hàng trăm hộ dân ở TP Biên Hòa bị ngập sâu trong biển nước

Chiều 29-10, lực lượng chức năng TP Biên Hòa (tỉnh Đồng Nai) đang tiếp tục phối hợp phường Phước Tân tập trung hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả do trận lũ từ thượng nguồn sông Buông đổ về bất ngờ, khiến khu vực hạ nguồn ngập sâu. Nước lũ đã khiến hàng trăm hộ dân bị ngập, nơi sâu nhất là hơn 1,7m.

CLIP hàng trăm hộ dân ngập sâu được lực lượng chức năng hỗ trợ, di dời tới nơi an toàn

Báo cáo của UBND phường Phước Tân, chiều tối 28-10, trời mưa lớn, diện rộng, lượng nước đầu nguồn đổ dồn về sông Buông lớn đã khiến khu vực khu phố Miễu, phường Phước Tân ngập nặng, hơn 300 hộ dân bị ngập sâu khoảng 1,2m-1,7m. Đồng thời, khoảng 100 hộ dân tại các khu phố: Tân Lập, Tân Cang cũng bị ngập nặng.

Hàng trăm hộ dân bị ngập sâu trong nước

Đến sáng 29-10, dù nước có rút nhưng tình trạng ngập vẫn còn sâu, ảnh hưởng nghiêm trọng đến cuộc sống và sinh hoạt của người dân.

Phía UBND phường Phước Tân đã triển khai lực lượng đội xung kích hỗ trợ các trường học kê cao tài sản và di dời người dân ra khỏi nơi có nguy cơ ngập úng sâu.

Lực lượng Công an tỉnh Đồng Nai, Công an TP Biên Hòa cũng đã triển khai lực lượng hỗ trợ người dân phường Phước Tân khắc phục hậu quả ngập lụt gây ra.

Một số hình ảnh ghi nhận tại các nhà dân:

Đưa người dân tới nơi an toàn

Rạng sáng 29-10, mưa lớn kéo dài đã khiến lũ sông Buông dâng cao, gây ngập lụt trên diện rộng tại phường Phước Tân, TP Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai. Đây là lần ngập nặng nhất trong vòng 8 năm qua tại khu vực này.

Nước sông Buông dâng cao trong đêm khiến hàng trăm hộ dân phường Phước Tân (TP Biên Hòa, Đồng Nai) ngập nặng. Công an tỉnh Đồng Nai đã huy động hàng chục chiến sĩ xuống hỗ trợ.

Tác giả: Nguyễn Tuấn

Nguồn tin: Báo Người lao động