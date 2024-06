Clip: Hà Anh Tuấn đang hát thì bị tụt huyết áp, suýt ngất xỉu trên sân khấu

Mới đây, Hà Anh Tuấn đã gặp một sự cố khi trình diễn trên sân khấu ở quê nhà Ninh Bình. Cụ thể, anh trở về quê hương để trình diễn trong một chương trình phục vụ tỉnh nhà, mở màn với ca khúc Xin Chào Việt Nam (Bonjour Vietnam). Ca khúc này cũng chính là bài hát mà Hà Anh Tuấn đã dùng để mở màn cho live concert Chân Trời Rực Rỡ gây tiếng vang lớn vào tháng 2/2023.

Hà Anh Tuấn đang hát thì mặt mày tái xanh, loạng choạng và suýt ngã

Tuy nhiên, khi đang hát, Hà Anh Tuấn bỗng dưng mặt mũi tái xanh, loạng choạng và lạc giọng. Anh lảo đảo trên sân khấu giữa dàn vũ công và phải ngồi xuống để lấy thăng bằng, tuy nhiên vẫn cố gắng giữ lấy micro. Lúc này khán giả đã cảm thấy có điều khác lạ.

Hà Anh Tuấn đang đứng thì loạng choạng ngồi xuống sân khấu.

Sau khi ngồi xuống trấn tĩnh, Hà Anh Tuấn đã đứng lên để cố gắng kết thúc màn trình diễn của mình. Nhưng có thể thấy, giọng hát của nam nghệ sĩ bị ảnh hưởng rõ rệt.

Ngay sau đó, chính Hà Anh Tuấn đã cho biết anh bị hạ huyết áp, "suýt ngất xỉu" trên sân khấu. Hà Anh Tuấn chia sẻ việc này đến từ sự hồi hộp khi anh trở về quê nhà để trình diễn ca khúc có nhiều ý nghĩa như Xin Chào Việt Nam. Mặc dù Hà Anh Tuấn đã trấn tĩnh khán giả về tình huống trước đó, song người hâm mộ vẫn không khỏi lo lắng về biểu hiện sức khỏe của anh. Bên cạnh đó, kĩ năng xử lí sân khấu quá tốt và chuyên nghiệp của Hà Anh Tuấn cũng nhận được nhiều lời khen ngợi.

Hà Anh Tuấn cũng đang tất bật chuẩn bị cho 2 đêm concert tại Singapore sắp tời nằm trong chuỗi SKETCH A ROSE. Hi vọng anh sẽ nghỉ ngơi thật tốt và mang đến cho khán giả của Singapore phong độ tốt nhất!

