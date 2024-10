Clip: Dừng đột ngột, ô tô con bị "dính chặt" vào thùng xe đầu kéo

Your browser does not support the video tag.

Vụ va chạm xảy ra được camera hành trình ghi lại trên tỉnh lộ 279, gần nút giao với Quốc lộ 38 đoạn qua huyện Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh. Theo đó, chiếc ô tô Vios đang ôm cua thì bất ngờ dừng lại, rơi vào đúng điểm mù của xe đầu kéo ở phía sau đang đi tới.

Tài xế xe đầu kéo đã không nhận ra rằng chiếc xe Vios đang di chuyển bất thường, vì vậy vẫn giữ tốc độ khi gần ra đến đường thẳng. Hậu quả là vụ va chạm xảy ra, khiến chiếc ô tô con bị mắc kẹt dưới thùng xe đầu kéo.

Tác giả: Ngọc Diệp

Nguồn tin: arttimes.vn