CLIP: Cháy nhà trên phố Lý Nam Đế, huy động 3 xe chữa cháy

Khoảng 14 giờ 15 phút chiều nay 13-9, ngôi nhà số 45 phố Lý Nam Đế, quận Hoàn Kiếm, TP Hà Nội đã bất ngờ bốc cháy, khói lửa nghi ngút.

Cảnh sát phòng cháy chữa cháy phải huy động 3 xe chữa cháy để khống chế ngọn lửa

Nhận được tin báo của người dân về vụ cháy nhà, Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy TP Hà Nội đã huy động 3 xe chữa cháy với hàng chục cán bộ tới hiện trường tham gia chữa cháy.

Sau khoảng 15 phút nỗ lực phun nước, ngọn lửa đã được khống chế.

Đây là một căn nhà cấp 4 ở ngay mặt tiền phố Lý Nam Đế. Theo thông tin ban đầu, vụ cháy nhà nhiều khả năng do chập điện. Vụ cháy không gây thiệt hại về người.

Your browser does not support the video tag.

Cảnh sát phòng cháy chữa cháy phải huy động 3 xe chữa cháy để khống chế ngọn lửa

Một số hình ảnh phóng viên Báo Người Lao Động ghi nhận:

Lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy tiếp cận ngôi nhà bị cháy

Hàng chục cán bộ, chiến sĩ được huy động

Rất đông người dân sợ hãi khi đám cháy xảy ra ngay khu phố cổ

Tác giả: Văn Duẩn

Nguồn tin: Báo Người lao động