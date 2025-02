Chuyện gì đây: "Ông trùm" F&B Golden Gate thâu tóm The Coffee House?

Ngày 19/2, Deal Street Asia đưa tin Golden Gate – ông trùm ngành F&B tại Việt Nam được cho là đã mua lại chuỗi The Coffee House từ Seedcom.

Golden Gate hiện sở hữu hơn 20 thương hiệu chuỗi nhà hàng và quán cà phê, hội tụ đủ phong cách ẩm thực từ châu Á đến châu Âu, vận hành gần 400 điểm bán và phục vụ gần 20 triệu lượt khách mỗi năm. Những thương hiệu nổi bật có thể kể đến Manwah, Kichi Kichi, GoGi House… Bên cạnh đó, Golden Gate cũng có thương hiệu đồ uống là Universal Tea.

Trong khi đó, The Coffee House ngày càng “hụt hơi” trong cuộc đua với các đối thủ như Highlands Coffee, Phúc Long hay Starbucks, thậm chí bị đe dọa bởi Katinat.

Theo số liệu của Vietdata, thị phần của The Coffee House năm 2023 bị giảm so với 2022, về gần mức của năm 2021 là 2,02%. Số lượng cửa hàng cũng liên tục giảm, hiện còn khoảng 120 cơ sở, đáng chú ý nhất là việc dừng kinh doanh tại Đà Nẵng và Cần Thơ. Trong khi đó, tính đến ngày 5/2/2023, The Coffee House vẫn còn 157 cửa hàng.

Doanh thu của The Coffee House có xu hướng biến động liên tục trong giai đoạn 2021 – 2023. Cụ thể, năm 2021, doanh thu của thương hiệu tăng mạnh 67% vào năm 2022, nhưng lại giảm lại 11% và đạt mức 700 tỷ đồng trong năm 2023. Xét về hiệu quả, thương hiệu này tiếp tục ghi nhận lỗ lũy kế.

