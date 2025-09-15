Chủ tịch UBND tỉnh tiếp công dân phiên định kỳ tháng 9/2025

Chủ tịch UBND tỉnh Lê Hồng Vinh đã tiếp công dân Hoàng Ngọc Bính trú tại xóm Thường Xuân, xã Kim Liên, (xã Nam Cát cũ).

Quang cảnh phiên tiếp công dân định kỳ tháng 9/2025

Ông Hoàng Ngọc Bính trình bày nội dung kiến nghị

Ông Hoàng Ngọc Bính kiến nghị cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng thửa đất số 325, tờ bản đồ số 08, diện tích 312m2 tại vùng Dăm Đìa, xóm Đại Thắng (nay là xóm Thường Xuân), xã Kim Liên cho gia đình ông. Đồng thời, ông kiến nghị cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất thửa số 470, tờ bản đồ số 8, diện tích 119m2 tại ngã tư xóm Đại Thắng (nay là xóm Thường Xuân) mà gia đình ông đang sử dụng làm ốt kinh doanh thuốc thú y. Nếu không đủ điều kiện cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất thì đề nghị Nhà nước tiến hành thu hồi và bồi thường cho gia đình ông.

Chủ tịch UBND xã Kim Liên Lê Trung Hòa báo cáo

Về nguồn gốc thửa đất số 325, tờ bản đồ số 08, diện tích 312m2, được biết năm 1988, UBND xã Nam Cát (cũ) đã giao cho ông Hoàng Ngọc Bính với mục đích vườn ở. Thửa đất này là một phần diện tích của thửa đất số 462, tờ bản đồ số 02. Theo quy định tại thời điểm đó, nếu sau thời gian 01 năm công dân không sử dụng thì diện tích đất được giao sẽ bị thu hồi. Do ông Bính không sử dụng nên đến năm 1995, UBND xã Nam Cát đã thu hồi và giao thửa đất này cho bà Nguyễn Thị Hường – thân nhân của liệt sĩ nhưng lại không ban hành Quyết định thu hồi đất. Vì thửa đất nằm ở vị trí sâu trũng – ao hồ nên bà Nguyễn Thị Hường cũng không sử dụng. Bà Hường đã được UBND xã Nam Cát cấp đổi giao một lô đất ở vị trí khác vào năm 2012.

Từ năm 2012 đến nay, thửa đất số 462, tờ bản đồ số 2, diện tích 381 m2 chưa được thu hồi và chưa giao lại cho người khác sử dụng. Hiện trạng trên đất không có tài sản (không có nhà ở, công trình xây dựng khác hoặc cây cối).

Sau khi thu hồi thửa đất 462, tờ bản đồ số 02 vào năm 1995, gia đình ông Bính được UBND xã Nam Cát cấp đổi đất ốt tại ngã tư xóm Đại Thắng thuộc thửa đất số 222, tờ bản đồ số 02 với diện tích 132 m2 (Theo bản đồ 299), hiện nay là thửa đất số 470, tờ bản đồ số 8, diện tích 119 m2. Ông Hoàng Ngọc Bính sử dụng làm dịch vụ bán thuốc Thú y tại ngã tư Đại Thắng. Gia đình đã tiến hành làm 02 gian móng nhà bằng bê tông và xây một ngôi nhà cấp 4 diện tích 16 m2. Hiện nay, theo bản đồ địa chính, toàn bộ diện tích thửa đất nằm trong chỉ giới hành lang giao thông đường tỉnh lộ 539C.

Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường Phạm Văn Toàn cho ý kiến về việc giải quyết kiến nghị của công dân

Phó Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy Hồ Xuân Bảy trao đổi về việc giải quyết kiến nghị của công dân

Theo Trưởng Ban Tiếp công dân tỉnh Thái Minh Tuấn cần phải rà soát, xác định thời điểm công dân có đơn kiến nghị để xem xét giải quyết

Tại phiên tiếp công dân, lãnh đạo các ngành, UBND xã Kim Liên đều khẳng định không có cơ sở để thực hiện kiến nghị về việc cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đối với thửa đất số 325, tờ bản đồ số 08 của ông Hoàng Ngọc Bính; đồng thời trao đổi về việc xem xét cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của thửa đất số 470 cũng như việc thực hiện thu hồi, bồi thường, hỗ trợ đối với thửa đất này.

Chủ tịch UBND tỉnh Lê Hồng Vinh kết luận

Qua lắng nghe ý kiến của công dân, báo cáo của các Sở, ngành liên quan, kết luận nội dung này, Chủ tịch UBND tỉnh Lê Hồng Vinh khẳng định chính quyền đã giành sự quan tâm để giải quyết về nhu cầu đất ở của công dân. Điều này được thể hiện rõ qua việc thu hồi, cấp đổi đất ở cho gia đình ông Hoàng Ngọc Bính. Theo quy định của Luật đất đai tại thời điểm năm 1988, thì sau thời gian 01 năm nếu hộ dân không sử dụng thửa đất được cấp thì Nhà nước tiến hành thu hồi. Nhưng đến 07 năm sau, vào năm 1995, thửa đất này mới thực hiện thu hồi và giao cho bà Nguyễn Thị Hường. Với lý do thửa đất số 325 nằm ở vùng thấp trũng, có thể gây khó khăn trong việc xây dựng nhà ở... nên chính quyền xã Nam Cát đã cấp đổi đất cho bà Hường và ông Bính ở nơi khác. Lô đất mới được cấp tại thửa đất số 470 cho gia đình ông Bính thuận lợi hơn để người dân thực kiện vào mục đích kinh doanh thương mại, như vậy, chính quyền đã rất quan tâm, tạo điều kiện cho công dân.

Tuy vậy, việc giao đất của UBND xã Nam Cát cho hộ ông Hoàng Ngọc Bính là giao đất trái thẩm quyền, do đó tại thời điểm này, không đủ cơ sở, điều kiện để xem xét cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đối với thửa đất 325, mặt khác, gia đình ông Hoàng Ngọc Bính đã có đất ở ổn định từ năm 2005.

Chủ tịch UBND tỉnh giao UBND xã Kim Liên căn cứ hồ sơ, tài liệu liên quan tiến hành trưng cầu giám định tính chính xác các loại giấy tờ của hồ sơ; xác định nghĩa vụ tài chính; rà soát thời gian công dân làm đơn đề nghị cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đối với thửa đất 470, tờ bản đồ số 8, khi đó mới xem xét điều kiện để cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất theo kiến nghị của công dân đảm bảo quy định pháp luật.

Đối với kiến nghị tiến hành thu hồi, bồi thường thửa đất số 470 thì phải có dự án và giấy tờ hợp lệ khi đó mới được thực hiện theo quy định pháp luật.

Tác giả: Phan Quỳnh

Nguồn tin: nghean.gov.vn