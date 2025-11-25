Tổng thống Mỹ Donald Trump điện đàm với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình

Viết trên mạng xã hội Truth Social sau cuộc điện đàm, Tổng thống Mỹ Donald Trump bày tỏ sự vui mừng khi điện đàm với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và đánh giá rằng cuộc thảo luận giữa hai nhà lãnh đạo đã diễn ra rất tốt đẹp. Ông Trump cho biết thêm, ông và Chủ tịch Tập Cận Bình đã thảo luận về xung đột tại Ukraine, nạn buôn bán fentanyl và hai bên đã đạt được nhiều đồng thuận cùng với một thỏa thuận có lợi cho nông dân Mỹ.

“Chúng tôi đã đạt được một thỏa thuận tốt đẹp và rất quan trọng cho những người nông dân và nó chỉ ngày càng tốt lên. Mối quan hệ của chúng tôi với Trung Quốc vô cùng bền chặt” – ông Trump viết.

Tổng thống Trump cho biết thêm, ông đã nhận lời mời của ông Tập Cận Bình tới thăm Trung Quốc vào tháng 4 và ông Tập Cận Bình sẽ có chuyến thăm Mỹ vào cuối năm nay.

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và Tổng thống Mỹ Donald Trump. (Ảnh: Reuters)

Trong khi đó, truyền thông Trung Quốc cho biết, Chủ tịch Tập Cận Bình đã thảo luận với Tổng thống Donald Trump về vấn đề Đài Loan.

Cuộc điện đàm giữa ông Trump và ông Tập Cận Bình diễn ra trong bối cảnh hai nhà lãnh đạo vừa có cuộc gặp trực tiếp tại Hàn Quốc hôm 30/10 vừa qua sau nhiều tháng căng thẳng thương mại do chính sách thuế quan của Mỹ gây ra.

Kể từ cuộc gặp ở Hàn Quốc, Trung Quốc đã nối lại việc mua đậu nành của Mỹ và dừng việc hạn chế mở rộng xuất khẩu đất hiếm, trong khi Mỹ giảm 10% thuế quan đối với Trung Quốc. Ông Tập Cận Bình cho biết quan hệ Trung Quốc - Hoa Kỳ đã ổn định và cải thiện kể từ cuộc gặp giữa hai bên.

Về xung đột Nga – Ukraine, ông Tập Cận Bình khẳng định, Trung Quốc ủng hộ mọi nỗ lực hướng tới hòa bình đồng thời kêu gọi tất cả các bên thu hẹp bất đồng.

Tác giả: Quang Trung

Nguồn tin: Báo VOV