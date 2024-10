Chủ tịch tỉnh Bạc Liêu: ‘Tôi đã có văn bản cấm Công ty Xổ số tỉnh tổ chức đi tham quan nước ngoài'

Đang điều tra giai đoạn 2 vụ án xảy ra tại Công ty Xổ số kiến thiết Bạc Liêu Cũng tại buổi họp báo, đại tá Hồ Việt Triều - giám đốc Công an tỉnh Bạc Liêu - cũng thông tin công an vẫn đang điều tra giai đoạn 2 vụ án xảy ra tại Công ty Xổ số kiến thiết tỉnh Bạc Liêu (trước đó Cơ quản cảnh sát điều tra công an tỉnh đã khởi tố vụ án vi phạm quy định về quản lý tài sản nhà nước gây thất thoát). "Việc nào liên quan báo cáo với Ban chỉ đạo phòng chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh Bạc Liêu, chúng tôi sẽ báo cáo, thực hiện điều tra theo thẩm quyền", ông Triều nói. Theo ông Triều, giai đoạn 1 của vụ án đã xét xử xong.