Chủ tịch nước Tô Lâm tuyên thệ trung thành với Tổ quốc và Nhân dân

“Dưới cờ đỏ sao vàng thiêng liêng của Tổ quốc, trước Quốc hội, trước đồng bào cử tri cả nước, tôi, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, xin tuyên thệ: Tuyệt đối trung thành với Tổ quốc, Nhân dân và Hiến pháp nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Nỗ lực phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được Đảng, Nhà nước và Nhân dân giao phó”, Chủ tịch nước Tô Lâm tuyên thệ trước Quốc hội tại Kỳ họp thứ 7.

"Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam ghi nhận lời tuyên thệ của Chủ tịch nước Tô Lâm" - Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn điều hành lễ tuyên thệ nhấn mạnh.

Chủ tịch nước Tô Lâm tuyên thệ nhậm chức

Đại tướng Tô Lâm sinh năm 1957, quê ở xã Nghĩa Trụ, huyện Văn Giang, tỉnh Hưng Yên; là Giáo sư Khoa học An ninh, Tiến sĩ Luật học. Ông là Ủy viên Trung ương Đảng khóa XI, XII, XIII; Ủy viên Bộ Chính trị khóa XII, XIII và là Đại biểu Quốc hội khóa XIV, XV.

Từ 1988-1993, ông Tô Lâm làm Phó trưởng phòng rồi Trưởng phòng Cục Bảo vệ chính trị I, Bộ Công an. Trong 13 năm tiếp theo, ông giữ chức Phó cục trưởng Cục Bảo vệ chính trị I rồi Cục trưởng Cục Bảo vệ chính trị III, Bộ Công an

Từ 2006-2009, ông Tô Lâm làm Phó tổng cục trưởng Tổng cục An ninh, Bộ Công an. Trong 2 năm tiếp theo, ông phụ trách rồi giữ chức Tổng cục trưởng Tổng cục Anh ninh I, Bộ Công an.

Ông Tô Lâm giữ chức Thứ trưởng Bộ Công an từ 8/2010 đến tháng 4/2016. Sau đó, ông giữ chức Bộ trưởng Bộ Công an cho đến nay.

Tác giả: Ngọc Thành

Nguồn tin: Báo VOV