Chủ tịch nước lên đường dự Lễ kỷ niệm 80 năm chiến thắng phát xít của nhân dân thế giới

Tháp tùng Chủ tịch nước Lương Cường có các đồng chí: Nguyễn Trọng Nghĩa, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương; Bùi Thanh Sơn, Phó Thủ tướng Chính phủ; Lê Khánh Hải, Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước; Hà Thị Nga, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; Nguyễn Hoàng Anh, Phó Trưởng ban Chính sách, Chiến lược Trung ương; Thượng tướng Nguyễn Hồng Thái, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng; Nguyễn Minh Vũ, Thứ trưởng Thường trực Bộ Ngoại giao; Thượng tướng Nguyễn Ngọc Lâm, Thứ trưởng Bộ Công an; Phạm Thanh Bình, Đại sứ Việt Nam tại Trung Quốc; Nguyễn Hoàng Anh, Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước, Trợ lý Chủ tịch nước.

Trong bối cảnh quan hệ hai Đảng, hai nước Việt Nam-Trung Quốc đang phát triển sâu sắc, thực chất và toàn diện như hiện nay, chuyến công tác của Chủ tịch nước Lương Cường là sự kiện quan trọng mang nhiều ý nghĩa.

Chủ tịch nước Lương Cường lên đường dự Lễ kỷ niệm 80 năm chiến thắng phát xít của nhân dân thế giới và làm việc tại Trung Quốc.

Đây là chuyến công tác đầu tiên đến Trung Quốc của Chủ tịch nước Lương Cường trên cương vị Chủ tịch nước, diễn ra trong bối cảnh năm 2025 là năm giao lưu nhân văn, kỷ niệm 75 năm quan hệ ngoại giao Việt Nam và Trung Quốc (18/1/1950 - 18/1/2025), góp phần đưa quan hệ Việt Nam-Trung Quốc phát triển ngày càng vững chắc, thực chất và hiệu quả. Đồng thời chuyến công tác của Chủ tịch nước Lương Cường diễn ra ngay sau chuyến thăm và tham dự Lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9 của đồng chí Ủy viên trưởng Nhân đại toàn quốc Trung Quốc Triệu Lạc Tế cùng đoàn đại biểu Đảng, Nhà nước Trung Quốc và khối quân nhân Quân Giải phóng Trung Quốc. Điều này thể hiện sự “kề vai sát cánh”, ủng hộ lẫn nhau giữa hai Đảng, hai nước trong chặng đường lịch sử đấu tranh giải phóng dân tộc trước đây cũng như trong xây dựng và phát triển đất nước ngày nay.

Kỷ niệm 80 năm Ngày Chiến thắng phát xít, nhân dân thế giới càng thấm thía sâu sắc những giá trị lịch sử, tinh thần chiến đấu bất khuất và khát vọng hòa bình mà chiến thắng mang lại và việc Chủ tịch nước Lương Cường tham dự sự kiện quan trọng này tại Trung Quốc cũng là dịp để Việt Nam khẳng định tiếng nói trách nhiệm đối với hòa bình, an ninh và phát triển của thế giới. Đồng thời sự xuất hiện của Chủ tịch nước ta tại Lễ kỷ niệm tiếp tục khẳng định đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, đa dạng hóa, đa phương hóa, chủ động, tích cực hội nhập quốc tế toàn diện, sâu rộng, hiệu quả, đóng góp tích cực, có trách nhiệm cho hòa bình, hợp tác và phát triển ở khu vực và trên thế giới của Việt Nam.

Tác giả: Viêt Cường

Nguồn tin: vov.vn