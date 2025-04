Chủ quán cơm nhờ Công an tìm trả 119 triệu cho khách để quên

Theo Công an phường 3, lúc 14h30 cùng ngày, chị Nguyễn Thị Diễm Hằng (SN 1989, ngụ phường 1) là chủ quán cơm Trà My tại khu chợ tạm Cao Lãnh ở phường 3 đã mang đến giao nộp túi xách có số tiền nói trên. Chị Hằng cho biết túi xách này do một khách vào ăn cơm và để quên tại quán.

Công an phường 3 cùng chị Hằng trao trả số tiền 119 triệu cho anh Duy.

Chị Hằng nhờ Công an phường 3 tìm và trả lại túi xách cùng số tiền nói trên cho người đã bỏ quên. Cơ quan Công an đã xác minh, xác định anh Duy là chủ số tài sản nói trên nên đã liên hệ và tiến hành trao trả.

Nhận lại được tài sản, anh Duy bày tỏ niềm vui và cảm kích trước hành động đẹp, nhân văn của chị Hằng, đồng thời cảm ơn Công an phường 3 đã tích cực xác minh, nhanh chóng tìm ra anh để trả lại tài sản.

Hành động của chị Hằng là hành động mang ý nghĩa lớn, là nét đẹp văn hoá trong cuộc sống, xứng đáng được biểu dương, tuyên truyền rộng rãi để mọi người biết và noi theo.

Tác giả: Phước Thanh

Nguồn tin: cand.com.vn