Chồng qua đời sau khi đưa vợ và hai con đi tránh lũ

Căn nhà cấp 4 của anh Tí, chị Mai chẳng còn lại gì sau lũ - Ảnh: MINH CHIẾN

Tại thôn Mỹ Điền, xã Hòa Thịnh, căn nhà cấp 4 của chị Bùi Thị Mai (30 tuổi) xơ xác sau trận lũ. Nhà nằm giữa cánh đồng ở cuối xóm nên ít ai chú ý.

Chị Mai và hai con mất đi chỗ dựa là chồng, cha - Ảnh: MINH CHIẾN

Ôm con nhỏ vào lòng, chị Mai kể chiều tối 19-11 nước dâng cao. Đi làm về, anh Lê Văn Tí (28 tuổi) phải lội nước một đoạn xa vô đến nhà để đưa mẹ con chị và cha đến nhà hàng xóm ở nơi cao hơn tránh lũ.

Sau khi đưa vợ và cõng con đi an toàn, anh tiếp tục lội hàng giờ vượt lũ về lấy quần áo cho vợ con mặc cho đỡ lạnh và kê đồ đạc lên cao.

Xong xuôi, anh Tí mới quay lại nhà hàng xóm để tránh lũ.

"Lúc này, lũ đã muốn ngập đầu người, nhiều đoạn anh phải bơi. Vô đến nơi với mấy mẹ con, anh bảo mệt và lạnh, muốn nằm nghỉ một chút. Tôi đắp mền cho ảnh, ảnh ho mấy tiếng rồi mất. Ảnh đi chẳng kịp dặn dò gì ba mẹ con cả", chị Mai thổn thức.

Lấy tay áo lau nước mắt, chị Mai nói thêm: "Lúc về tới nhà hàng xóm, người anh ướt sũng, run rẩy vì lạnh. Nhưng câu đầu tiên anh hỏi là mấy đứa nhỏ sao rồi, có lạnh không?".

Chị Mai bị tật ở chân, chỉ ở nhà lo chuyện cơm nước và nuôi hai con nhỏ 8 tuổi và 6 tuổi, mọi việc khác đều do anh Tí lo.

Giờ anh đã đột ngột không còn, mọi gánh nặng đè lên vai người mẹ hai con tàn tật.

"Tôi chưa biết sẽ xoay xở thế nào. Lâu nay hầu như mọi thứ ba mẹ con đều tựa vào anh Tí, nay anh không còn nữa, tôi không biết làm sao", chị khóc.

Tác giả: Minh Chiến

Nguồn tin: Báo Tuổi trẻ