‘Choáng’ với học phí đại học 2023

Từ mùa tuyển sinh năm 2022, nhiều trường đại học đã thông báo và thu học phí tăng theo quy định. Tuy nhiên, do ảnh hưởng của dịch Covid-19, Chính phủ đã ban hành Nghị quyết 165/NQ-CP ngày 20/12/2022 yêu cầu các bộ, ngành, địa phương chỉ đạo các cơ sở giáo dục và đào tạo hệ thống công lập thuộc phạm vi quản lý giữ ổn định mức thu học phí năm học 2022-2023 như năm học 2021-2022. Do đó, nếu so với mức học phí cách đây 2 năm, học phí năm học 2023-2024 của nhiều trường sẽ tăng lên rất nhiều.