Chờ rút tiền quá lâu, thanh niên mua xăng đốt ngân hàng

Sự việc xảy ra tại một chi nhánh của ngân hàng Commonwealth Bank ở Melbourne, Australia.

Cụ thể, Nur Islam, 22 tuổi, đã tới chi nhánh ngân hàng để rút 442 USD tiết kiệm. Tuy nhiên, do lượng khách quá đông, anh ta chờ đợi trong một thời gian dài. Không giữ nổi bình tĩnh, nam thanh niên đã tới một trạm xăng gần đó mua 11,33 lít xăng rồi quay lại ngân hàng.

Đoạn clip ghi lại cho thấy, sau khi đổ xăng xuống nền nhà, Nur Islam đã châm lửa đốt. Điều đáng nói là do không kịp bỏ chạy, nam thanh niên đã bị bén lửa và biến mình trở thành ngọn đuốc. Khói đen bốc lên khi ngọn lửa tiếp tục lan rộng khiến khách hàng phải bỏ trốn trong hoảng loạn.

Trước hành động ngu ngốc của mình, Nur Islam bị bỏng 60% và sau đó phải ra hầu tòa. Toàn bộ diễn biến sự việc đã được camera giám sát ghi lại.

Tác giả: Hải Vân (T/h)

Nguồn tin: nguoiduatin.vn