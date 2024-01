Nét độc đáo của phiên chợ quê hàng trăm năm tuổi

Chợ Nam Am chỉ họp vào những ngày 5, 10,15, 20,25, 30 (âm lịch) trong tháng, là nơi người dân ở các xã trao đổi các mặt hàng do tự tay họ làm ra.

Chợ là nơi giao thương của người dân ở 8 xã của huyện Vĩnh Bảo gồm Liên Am, Cao Minh, Lý Học, Tam Cường, Cổ Am, Hòa Bình, Vĩnh Tiến, Trấn Dương. Mặc dù đã trải qua hàng trăm năm tuổi nhưng chợ Nam Am vẫn giữ được nét quê giữa cuộc sống hiện đại.

Đến cổng chợ có thể thấy ngay hình ảnh người bán hoa, cây cảnh, hoa quả, cây giống hoa màu, cùng các mặt hàng thiết yếu được bày la liệt.

Chợ Nam Am ngày phiên 20/11 (âm lịch) trùng vào ngày năm mới 1/1/2024 nên đông đúc hơn ngày thường

Dọc các cổng vào chợ các dãy hàng hoa mang sắc xuân luôn đông đúc

Đầu năm mới hàng cây cảnh, hoa của phiên chợ cũng đắt hàng, người người tìm mua

Góc nhỏ gian hàng gốm sứ có độ tuổi nâu liên được trưng bày tại chợ phiên

Chợ Nam Am không thể thiếu những mặt hàng như thúng, nia, sàng, rổ, rá làm bằng tre...

... và những dụng cụ đậm chất quê

Tất cả các mặt hàng ở chợ đều do người dân tự tay làm và mang đến trao đổi, mua bán

Chợ Nam Am đến nay đã có hàng trăm năm tuổi, đến nay vẫn giữ những nét cổ kính, xưa cũ

Vì thế đến chợ Nam Am đâu đâu cũng có thể tìm thấy những nét đặc sắc của chợ quê giữa phố phường hiện đại

Chợ họp từ 7 đến 10 giờ sáng nên người dân ở các xã của huyện Vĩnh Bảo đều đổ về giao thương

Không chỉ các mặt hàng gia dụng, các mặt hàng như gà, vịt... cũng không thể thiếu ở chợ Nam Am

Trải qua hàng trăm năm ra đời và tồn tại, chọ Nam Am vẫn giữ nét truyền thống chợ quê với đa dạng mặt hàng tạo nên nét riêng vốn có của một vùng quê Bắc bộ

Tác giả: V.Hùng

Nguồn tin: giadinhonline.vn