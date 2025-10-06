Theo bản tin dự báo của Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh, sáng ngày 06/10, sau khi đi sâu vào đất liền tỉnh Quảng Tây (Trung Quốc), bão số 11 đã suy yếu thành áp thấp nhiệt đới. Hồi 07 giờ cùng ngày, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 22,0 độ Vĩ Bắc; 107,1 độ Kinh Đông, trên khu vực phía Nam tỉnh Quảng Tây (Trung Quốc). Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 7 (50-61km/giờ), giật cấp 9. Di chuyển theo hướng Tây với tốc độ 20-25km/giờ. Dự báo trong 12 giờ tới, vùng áp thấp tiếp tục di chuyển chủ yếu theo hướng Tây Tây Bắc, với tốc độ khoảng 20-25km/h và sẽ suy yếu thành vùng áp thấp (cấp <6).

Theo đề xuất của Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh, UBND tỉnh bỏ lệnh cấm tàu thuyền ra khơi trong bão số 11, cho phép ngư dân ra khơi đánh bắt thủy sản và hoạt động trên biển kể từ 11 giờ ngày 06/10/2025. Chủ tàu, thuyền phải thường xuyên theo dõi dự báo thời tiết để chủ động phòng tránh và xử lý kịp thời các tình huống xấu nhất có thể xảy ra, duy trì liên lạc với gia đình, UBND xã, phường và các đơn vị có liên quan.

UBND tỉnh thông báo để Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, Chi cục Thủy sản và Kiểm ngư, UBND các xã, phường ven biển và các đơn vị, cá nhân có liên quan thực hiện.

