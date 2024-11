Chiếm đoạt hàng loạt Iphone bán lấy tiền để đầu tư tiền ảo

Theo điều tra ban đầu, do đầu tư tiền ảo bị thua lỗ nên Hậu nảy ra ý định lừa các cửa hàng bán điện thoại để lấy tiền gỡ gạc và tiêu xài cá nhân. Thực hiện ý đồ này, Hậu giả danh là nhân viên của một công ty để liên hệ với các cửa hàng kinh doanh điện thoại, hỏi mua số lượng lớn Iphone.

Sau khi thống nhất số lượng và giá cả, Hậu sử dụng thông tin giả ký hợp đồng đặt mua điện thoại và chỉ thanh toán một phần tiền hoặc đưa ra nhiều lý do để khất nợ. Số Iphone nhận được, Hậu sẽ bán lại với giá rẻ hơn giá thị trường để tiếp tục đầu tư tiền ảo.

Đối tượng Nguyễn Ngọc Hậu (bên trái).



Bằng thủ đoạn nêu trên, trong tháng 10/2024, Hậu đã lừa 2 cửa hàng điện thoại trên địa bàn các quận Thanh Khê và Sơn Trà, TP Đà Nẵng để chiếm đoạt số tiền hơn 100 triệu đồng. Ngoài ra, qua khai thác, Hậu còn khai đã lừa một bị hại tại tỉnh Bình Định với số tiền 1,5 tỷ đồng.

Sau khi chiếm đoạt được tài sản, Hậu cắt đứt liên lạc với các bị hại và trốn khỏi nơi cư trú. Tiếp nhận tin báo, Công an quận Thanh Khê đã tiến hành điều tra, truy tìm và bắt giữ Nguyễn Ngọc Hậu khi đối tượng đang lẩn trốn tại TP Hồ Chí Minh. Ngày 22/11, Cơ quan CSĐT Công an quận Thanh Khê đã ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Nguyễn Ngọc Hậu để tiếp tục điều tra, mở rộng vụ án.

Tác giả: Thân Lai

Nguồn tin: cand.com.vn