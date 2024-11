Bắt Ti "lốp xe" về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản

Đối tượng tại cơ quan Công an

Trước đó, Công an H.Di Linh nhận được trình báo của một số người dân về việc bị một đối tượng quen biết qua mạng xã hội, lừa đảo, chiếm đoạt số tiền lớn. Các bị hại đặt mua lốp xe ôtô các loại trên trang mạng xã hội, sau đó chuyển tiền đặt cọc theo yêu cầu của bên bán. Tuy nhiên, đối tượng bán hàng tìm nhiều lý do dụ bị hại chuyển thêm tiền. Khi có dấu hiệu bị lộ, kẻ lừa đảo lập tức chặn mọi hình thức liên lạc với bị hại.

Nắm được thông tin, Công an H.Di Linh đã chỉ đạo các đội nghiệp vụ phối hợp với tổ an ninh mạng Công an huyện, khẩn trương lần theo dấu viết trên mạng xã hội do các nạn nhân cung cấp để xác minh.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, Công an H.Di Linh đã xác định được đối tượng lừa đảo trên là Bùi Văn Hồng, còn gọi là Ti lốp xe.

Tối 15/11, tổ công tác Công an H.Di Linh đã bắt giữ Hồng khi đối tượng đang lẩn trốn tại xã Bình Mỹ, H.Củ Chi, TPHCM. Bước đầu, Cơ quan Công an xác định đối tượng Hồng đã lừa đảo, chiếm đoạt tài sản của nhiều người, tại nhiều tỉnh, thành với số tiền rất lớn.

Công an Di Linh thông báo, ai là nạn nhân của Bùi Văn Hồng liên hệ với Đội điều tra tổng hợp để được giải quyết.

Tác giả: Hà Anh

Nguồn tin: congan.com.vn